Cuando se ilusionaba con pelear más arriba sufrió un duro golpe

Estudiantes recibió un duro golpe. No lo esperaba su gente. Para nada. Mientras todos sacaban cuentas de los puntos que necesita para meterse en las copas, y cuando se ilusionaban con el regreso de Marcos Rojo, Defensa y Justicia le dio una lección. No lo pasó por arriba, pero por momentos sí. Le ganó 2-1 en La Plata y lo dejó lleno de dudas.

Fue un retroceso el partido de anoche. Para los jugadores y para Gabriel Milito en particular, que equivocó su planteo inicial, con superpoblación en el mediocampo, pero tanto desorden que le costó casi una hora salir de ahí. No acertó en la manera de atacar (abusó del pelotazo) ni en la defender (Mascherano quedó muy solo), tardó en los cambios (a la Gata Fernández y Sánchez les quedó gigante el partido) y no se entendió por qué expuso tanto a su equipo en la última línea. Todo mal, que hizo ver negro las cosas grises de los partidos pasados.

Estudiantes tenía en el semestre pasado y tiene actualmente un plantel como para jugar mejor y pelear más arriba en la tabla de posiciones. No se explica el rendimiento de anoche y tampoco el undécimo puesto de 24 equipos. Cuando tuvo que apretar los dientes para sacar puntos, cuando el promedio apremiaba, hizo un campañón. Cuando se endulzó y buscó jugar de otra manera, jugó mal. Como anoche.

Ahora quedó aturdido a falta de tres fechas para el cierre de la Superliga, con tres rivales de fuste por delante: River, Lanús y Racing. No estaba en los planes perder contra Defensa. No debía ni podía. Tantos cambios, tanta medianía y tantas palabras que a veces cansan. Por eso los hinchas todavía no logran meterse dentro de su corazón al técnico, del que no hay jugador, allegado o dirigente que no hable maravillas. Pero adentro de la cancha todavía no mostró más que otros.

Estudiantes perdió. Y perdió bien. Si no hubiese estado Mariano Andújar en el arco el resultado pudo ser más amplio y no le hubiese dado esa chance de remontar en el final. Ni el árbitro, que nunca tuvo el partido en sus manos, ni la demora de los rivales, y mucho menos las situaciones desperdiciadas en el final son atenuante.

Desde el comienzo el Halcón fue superior. Botta, Pizzini y Neri Cardozo fueron los dueños de la pelota en el medio. Expusieron a Javier Mascherano como único contención, porque Iván Gómez jugó insólitamente recostado por la derecha y la Gata Fernández estuvo una velocidad por debajo. Entonces Facundo Sánchez no hizo pie por la derecha y todo atisbo de peligro quedó en los pies, las gambetas y el recorrido de Lucas Rodríguez.

No obstante al mejor comienzo de la visita, el partido tuvo un momento clave: fue a los 18 minutos, cuando un pelotazo frontal de Marcos Rojo dejó a Ángel González dentro del área. Enganchó para adentro y le cometieron penal. Fue la Gata Fernández, infalible desde los doce pasos. Ideal para sacarse la mufa y para que sus compañeros barajen y den de nuevo en ventaja. Sin carrera la picó (pese a la advertencia de Luis Unsain) y la noche de cristal se hizo añicos.

En la contra Francisco Pizzini entró por la derecha de la defensa Pincha, lo dejó a Fuentes y remató al gol. En un minuto la lluvia se hizo más intensa y el partido cuesta arriba para el dueño de casa. La Gata, tantas veces héroe, anoche fue el villano menos esperado.

Nada cambió en lo que siguió del primer tiempo, salvo un par de salvadas de Andújar, las amarillas a Rojo y Mascherano y la sensación que lo mejor que podía pasarle era el pitazo final.

NADA POR AQUÍ, NADA POR ALLÁ

Cuando se esperaban cambios varios para salir a dar vuelta la historia, el Pincha volvió al campo de juego con los mismos once y las mismas falencias de antes.

Primero se lo perdió Botta por el segundo palo, tras cartón Pizzini le sacó pintura al travesaño y en la siguiente, a los 17 minutos -otra vez por la izquierda de la defensa- Rubén Botta marcó un golazo para dejar en silencio a todo el estadio. 2-0 para empezar a hacer pensar por primera vez que el triunfo no se iba a quedar en La Plata.

Darío Sarmiento por un apático Gastón Fernández, Mauro Díaz por Facundo Sánchez y Mateo Retegui por el otro delantero, Martín Cauterucio. Eso fueron los cambios, pero para nada hicieron para mejorar el rendimiento. Defensa y Justicia siguió siendo mejor y mostrando velocidad, intensidad y volumen de juego, todo lo que no tuvo Estudiantes.

Recién a los 36 minutos mejoró el Pincha. Fue tras el gol de Retegui, que ejecutó fuerte y al medio un paso de cabeza de Marcos Rojo. El descuento le sirvió para sacar a relucir su garra y destellos de fútbol. Lo buscó por las bandas y hasta se animó a adelantar a Jonatan Schunke como número 9. Se juntaron Sarmiento con Díaz, Tití siguió buscando con la gambeta y Mascherano con Rojo dejaron la vida en cada retroceso. Pero no le alcanzó. No hubo tiempo y tampoco muchas ideas. La derrota fue el resultado más justo para premiar a Defensa y para castigar a Estudiantes.

Retroceso para este equipo que tiene plantel para jugar mejor, para ser más sólido y para generar, al menos situaciones de gol. Ayer, para colmo, defendió muy mal en el medio y quedó expuesto atrás. Un duro golpe que le pone suspenso al crecimiento que parecía insinuar.