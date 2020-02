El segundo gol de Defensa, el golazo de Rubén Botta, derrumbó a Gabriel Milito en la cancha, porque se ubicó dentro del banco de los suplentes y dejó de darle indicaciones a sus jugadores. Ni siquiera el descuento, y la reacción final, encendió al técnico de Estudiantes que en esas condiciones se presentó poco después a una conferencia de prensa en la que, a su modo, trató de explicar las causas que desembocaron en una actuación por debajo de las expectativos que como una consecuencia lógica decretó una derrota tan dolorosa para el equipo albirrojo como para la gente que acompañó en 57 y 1 bajo una lluvia por momentos muy intensa.

Milito reconoció los méritos del rival, al que consideró superior, se lamentó que su equipo no haya tenido capacidad de reacción tras el doble golpe que significó errar un penal y a la vuelta, un minuto después, quedar un gol abajo, calificó con un aprobado el debut de Marcos Rojo, que debió jugar un partido diferente al imaginado, con un desgaste mayor, no descartó que Mateo Retegui pueda ser titular el fin de semana que viene contra River y a propósito de ese cruce con el puntero del campeonato trató de no entrar en detalles.

“El rival jugó mejor que nosotros, sobre todo después del penal. Hasta ahí, el partido había sido parejo, disputado, con una situación para cada uno... Con el 1-0 sentimos el golpe, y aunque había mucho tiempo por delante el equipo se empezó a desdibujar”, manifestó el conductor del Pincha en la primera respuesta sobre lo que había sido el juego protagonizado anoche frente a Defensa y Justicia.

“Sabíamos que iba a ser un partido incómodo, de muchos duelos individuales”

Gabriel Milito

DT de Estudiantes

“Tenemos un equipo para producir más cosas, no dimos la imagen que podemos dar”, reconoció Milito, quien de todos modos explicó que “cuando vas perdiendo sufrís situaciones, y tras el 2-0 los riesgos fueron mayores... De contragolpe, con espacios, jugadores rápidos y frescos, Defensa nos complicó”, amplió Milito, que en ese marco incluyó una referencia a las variantes ensayadas por Hernán Crespo para potenciar las réplicas.

“Sabíamos que iba a ser un partido incómodo, de muchos duelos individuales... Lamentablemente fue una mala noche para nosotros”, amplió el entrenador del conjunto estudiantil quien retomó el análisis del juego en los siguientes términos: “Tenemos gente de experiencia para reponernos a situaciones como las vividas. Esos dos golpes, que fueron el penal errado y el gol que nos dejó abajo en el marcador, evidentemente nos golpeó, porque nos puso ansiosos, apresurados... Cometimos faltas... Y Defensa lo supo aprovechar”.

Repitió que “jugaron mejor que nosotros”, en referencia al conjunto de Florencio Varela, y volviendo al tema de los duelos individuales, dijo que “ellos siempre llegaron un segundo antes que nosotros, y cuando perdés los duelos individuales...”, confesó que el juego se transforma en adverso en su transcurso.

Fue breve cuando se le preguntó porqué Gastón Fernández se hizo cargo del penal (“está acostumbrado, los patea”) y entró en un breve intercambio de opiniones cuando la cuestión fue saber la lógica empleada para el armado del banco de los suplentes: “Me gustaría llevar a todos, pero el reglamento me pone límites... Puse a los que consideré eran las mejores opciones”.

De Marcos Rojo dijo que “seguro terminó muy cansado porque tuvo un gran desgaste, pero hizo cosas buenas”, sobre Mateo Retegui explicó que “está haciendo las cosas muy bien, y méritos para jugar... Por eso está sumando minutos” y a propósito de River, el rival del fin de semana, resumió con un “primero tenemos que descansar, y después veremos”.