El FMI insiste en que no habrá quitas a la deuda y el Presidente salió a cuestionarlo

Tras las declaraciones de Kristalina Georgieva, la jefa del FMI, advirtiendo que el organismo financiero no puede otorgar quitas a la deuda, como pidió Cristina Kirchner, el presidente Alberto Fernández afirmó ayer que “el FMI ha faltado a sus obligaciones prestando dinero a un tomador compulsivo de crédito, que todos sabían que era para financiar la fuga de divisas”. Además consideró “absolutamente cierto” el reclamo de la vicepresidenta quien pidió una “quita sustancial de deuda”.

En diálogo conuna radio porteña, Fernández fue consultado sobre la postura de Kirchner respecto de que el Fondo Monetario debería hacer una “quita sustancial” de deuda, ya que el préstamo otorgado durante la gestión de Mauricio Macri sirvió para financiar la fuga de capitales.

“Cristina dijo algo que es absolutamente cierto”, sostuvo Fernández, y recordó que, durante la campaña de cara a las presidenciales, ya había advertido que “el FMI había faltado a sus obligaciones del estatuto financiando la fuga de divisas”.

“En términos racionales está bien lo que dice Cristina”, insistió el presidente, y agregó: “Yo creo que el Fondo ha faltado a las obligaciones que tenían cuando estaba prestándole dinero a un tomador compulsivo de crédito que no podía pagarlo de ningún modo”.

Además, según Fernández, “todos sabían que era para financiar la fuga de divisas y tratar de contener un valor del dólar incontrolable”.

“Si el FMI fue capaz de todo eso, podría reflexionar y tener cuenta esto otro”, aseveró el mandatario en la entrevista que concedió esta tarde.

El presidente cuestionó que, desde algunos medios de comunicación, se pretenda mostrar a Cristina y a él “confrontando”, y advirtió: “Si supieran cómo nos entendemos, gastarían el tiempo en otra cosa”.

Los dichos de Georgieva

La titular del FMI, Kristalina Georgieva, advirtió en las últimas horas que el organismo tienen un “formulación legal” que le impide otorgar quitas a los países deudores.

Así, la funcionaria ratificó la posición del organismo, que días atrás había rechazado los dichos de la vicepresidenta Cristina Kirchner, quien le había reclamado desde Cuba una quita a la deuda argentina.

“Nuestra formulación legal es tal que no podemos tomar medidas que puedan ser posibles para otros sin esta gran responsabilidad global”, afirmó Georgieva durante una entrevista brindada al canal Bloomberg.

Durante la presentación en Cuba de su libro “Sinceramente”, la ex mandataria había pedido públicamente desde La Habana una reducción de la deuda que la Argentina mantiene con el organismo, que fue tomada durante el gobierno de Mauricio Macri.

¿Cómo que el estatuto prohíbe hacer hacer una quita? También prohíbe que se den préstamos para la cuestión cambiaria y permitir la fuga del dinero. ¿Y por qué vamos a hacer valer una prohibición y la otra no? Quiero que me apliquen el estatuto del Fondo entero, del primer al último capítulo, no me elijas el capítulo. Me aplicás que no pueda hacer quitas pero te aplicás el que dice que no me podías prestar para fugar como la fugaron”, cuestionó.

Georgieva aseguró durante la entrevista que “en términos generales”, apoya mucho el compromiso de este Gobierno de estabilizar la economía y volver al crecimiento”.

Y advirtió: “Entendemos la necesidad de analizar cuidadosamente la carga de la deuda. Es el trabajo del Gobierno, no del FMI”.

La semana pasada, una misión del FMI (la primera desde la asunción de Alerto Fernández) llegó a Buenos Aires con el fin de revisar las estadísticas y analizar la situación del país, que mantiene una deuda con el organismo de U$S 44 mil millones.

Encabezada por por la directora adjunta del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo, Julie Kozack, y por Luis Cubeddu, jefe de la misión para la Argentina, mantuvo reuniones con distintos funcionarios.

“El FMI debería hacer una quita sustancial de la deuda”

Alberto Fernández Presidente

“Hay una formulación legal que impide otorgar quitas”

Kristalina Georgieva Titular del FMI