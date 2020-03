Hubo marcha atrás por los descensos y se mantendrán los tres

Si bien ayer había trascendido con fuerza que la dirigencia de la Primera División del fútbol argentino había acordado que no iba a haber promoción y la temporada se completaría solamente con dos descensos a la Primera Nacional, hoy se definió que no será así y descenderán tres equipos como estaba previsto desde un principio. Sin dudas que no es una buena noticia para el Lobo, que pelea por la permanencia, aunque no quieren dar por cerrada las negociaciones.

La decisión se confirmó tras una reunión que tuvieron hoy los dirigentes de los equipos de la Superliga en el predio de AFA en Ezeiza.

A pocos días del inicio de la Copa de la Superliga, los dirigentes acordaron que finalmente se mantendrá al formato inicial y habrá tres descensos a la segunda categoría.

De esta manera, los tres descensos se definirán con los once partidos de la Copa de la Superliga que se sumarán a los promedios.

Con la Superliga terminada, en este momento estarían descendiendo Gimnasia, Colón y Patronato.

El presidente de Lanús, Nicolás Russo, ratificó la noticia y también confirmó que los presidentes de los clubes de primera división se pusieron de acuerdo en la decisión de disolver la Superliga y retornar a la AFA.

"Vamos a crear otro formato en el que estaremos bajo la conducción de la AFA. Estuvimos reunidos los presidentes de los clubes que formamos parte de la Superliga y nos pusimos de acuerdo", expresó Russo en diálogo con los medios de prensa a la salida del cónclave que se llevó a cabo en la sede de la calle Viamonte, en el microcentro porteño.

"Habrá tres descensos, tal cual lo hablamos entre todos los presidentes. Que quede bien claro que serán tres los descensos", afirmó Russo, cambiando nuevamente lo que se había anunciado hace horas en cuanto a que serían dos los equipos que bajarán a la Primera Nacional.

En tanto, el presidente de Atlético Tucumán, Mario Leito, indicó que hubo acuerdo en un cambio y que el nuevo formado podría ser una Liga Profesional, aunque ese tema se conversará más adelante.

"Creo que debemos rescatar lo bueno que se hizo en la Superliga y corregir las cosas que no se hicieron bien", comentó Leito, quien confirmó que volverán a reunirse esta tarde para definir la salida de los clubes de la Superliga.

