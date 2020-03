Volvieron Cristina y su hija Florencia: tendrán 14 días de aislamiento

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner regresó anoche a Buenos Aires desde Cuba junto a su hija Florencia, quien se encontraba en la isla bajo tratamiento médico desde febrero del año pasado.

El vuelo arribó cerca de las 23, y se confirmó que Cristina -y Florencia- realizará la cuarentena por haber viajado al exterior, aunque Cuba no haya sido declarada zona de riesgo. No trascendió si van a Santa Cruz o se quedan en su departamento de Recoleta.

La titular del Senado y su hija, quien se encontraba en Cuba realizando un tratamiento médico desde febrero de 2019, llegaron en medio de la medida de prevención dispuesta ayer por el presidente Alberto Fernández con el acuerdo de los gobernadores, que comenzó a regir en el primer minuto del viernes y se extenderá hasta el próximo 31 de marzo, con el fin de mitigar la expansión del coronavirus.

Al anunciar por la red social Twitter, el último viernes, que regresaba junto a su hija, la vicepresidenta señaló que aunque Cuba no sea considerada zona de riesgo, cumplirá con los 14 días de aislamiento social, preventivo y obligatorio, dispuesto a partir del 20 de marzo y hasta el 31 del mismo mes.

Florencia Kirchner viajó a Cuba en febrero del 2019 para hacer un curso de guión cinematográfico pero, durante su estadía, pidió permiso para demorar su regreso y someterse a un tratamiento de salud a raíz de un trastorno de un estrés postraumático, de acuerdo a lo informado por su madre y sus abogados ante la Justicia, donde tiene causas que responder.

“Flor me pidió que la venga a buscar para ayudarla. Sentía que sola no iba a poder”, había dicho la vicepresidenta