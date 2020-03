McGregor donará 1 millón de euros a los hospitales de Irlanda

El mediático irlandés Conor McGregor, ex campeón de la UFC y uno de los máximos referentes de la artes marciales mixtas, anunció que donará 1 millón de euros para equipar a distintos hospitales de su país, con el fin de brindar una mejor atención a los afectados por el coronavirus.

El carismático peleador también le pidió enérgicamente a su gobierno que implemente la cuarentena obligatoria. "Me gustaría dirigirme a mi nación. A la gente de Irlanda, al presidente, al vicealmirante, al comisionado de guardia, al jefe oficial de médicos. Los respeto enormemente y me gustaría compartirles mi pensamiento. Quiero decir que mientras debatimos si necesitamos un aislamiento total, lo necesitamos. El tiempo que usamos en debatirlo, es tiempo perdido. Conozco una lucha difícil cuando la veo, y tenemos una enfrente ahora. Quiero hablarle al gran pueblo de Irlanda. Esta lucha nos necesita a todos".

Al respecto continuó diciendo que "estamos todos en la esquina roja esperando la campana. Juntémonos todos y hagámosla sonar juntos. Incluyendo a la gente del resto del mundo. Un aislamiento juntos, unidos. Tenemos que cerrar nuestros aeropuertos y nuestros negocios no esenciales. Tenemos que desplegar nuestras unidades alrededor del país ya. Presidente, tiene que darle el poder a esta gente para realizar esta tarea. No nos estamos adhiriendo al distanciamiento social, al menos no en la medida requerida para prevenir un crecimiento exponencial. Un encierro facilitará esto. Reducirá las transmisiones, aliviará la presión de nuestro personal de primera línea y nos permitirá identificar todos nuestros casos".

Para finalizar, McGregor señaló que "estos métodos son estrictos pero necesarios y han funcionado en China y Hong Kong. Podemos ver venir esto, pero si no actuamos en nuestra ventaja, no podemos esperar resultados diferentes. Irlanda, nosotros podemos. No solo tenemos la fórmula, la tenemos por adelantado. Vamos, Irlanda. Vamos, resto del mundo. Encierro unidos. Mantengámonos juntos. Dios nos bendiga a todos", cerró.