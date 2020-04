El Índice de pobreza cerró 2019 en 35,5% y por la pandemia se espera que siga creciendo

El Índice de pobreza alcanzó al 35,5 % de la población económicamente activa al cierre del segundo semestre de 2019, lo que representó una suba de 3,5 puntos porcentuales respecto al 32 % de igual período del año pasado, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).



En tanto, el nivel de indigencia alcanzó entre julio y diciembre del año pasado al 8%, por encima del 6,7% de igual período de 2018.

Por otro lado, debido al freno de la economía por la pandemia, se espera que durante este año el índice de pobreza siga creciendo.

De esta manera, en base a una población total estimada en 47 millones de habitantes, alrededor de 16,4 millones de personas no tuvieron los ingresos suficientes para adquirir alimentación, pagar servicios básicos y comprar indumentaria que se requieren para no ser ubicados por debajo de la línea de pobreza.



De este número, 3,7 millones son indigentes, es decir que sus ingresos no alcanzaron para comprar el mínimo de alimentos para la subsistencia.



Al término del segundo semestre del año pasado, el índice de pobreza se ubicó en 35,4 % y el de indigencia en 7,7%.