Kicillof : "No vamos a permitir que se pierdan puestos de trabajo"

El gobernador bonaerense Axel Kicillof ratificó hoy que su gestión no permitirá "que se pierdan puestos de trabajo", durante una visita a la empresa recuperada Dánica, en la localidad de Lavallol, donde celebró que la firma siga "produciendo".



"La planta había cerrado por un tema de diferendos entre trabajadores y empresa, actuó el Ministerio de Trabajo de la Nación, de Provincia, el Ministerio de Producción, y trabajamos con la empresa, con los trabajadores y se reanudó la producción", explicó Kicillof en declaraciones a C5N tras recorrer la empresa Dánica.



El mandatario resaltó que en esa planta se produce "la famosa margarina Dánica".



"Estábamos preocupados porque el sector alimenticio es uno de los pocos sectores exceptuados (del aislamiento), por lo que no podíamos dejar que fuentes de trabajo que tienen posibilidad de hacerlo dejen de trabajar", expresó.



Kicillof aseguró que "no vamos a permitir que se pierda una sola fuente de trabajo".



Con respecto a la cuarentena, Kicillof dijo que "seguimos igual que la semana pasada y la anterior, sólo servicios esenciales y a cuidarse y a cuidar al otro".



"Como la provincia de Buenos Aires tienen 135 distritos, son 135 realidades distintas, por eso empezamos a dialogar con los intendentes, mañana nos reuniremos con especialistas y elevaremos los pedidos (de exceptuar una actividad) a Nación", sostuvo.



Kicillof remarcó que "no se trata de relajar sino de controles más rígidos en varios puntos y que esos controles nos permitan plantear excepciones".



"Mañana nos vamos a reunir con intendentes del interior y vamos a seguir trabajando para elevar propuesta", puntualizó.