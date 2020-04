Si lo llaman del Lobo, el hijo de Diego se toma un avión "ya mismo"

Diego Maradona Junior, el hijo del actual entrenador del Lobo, que no pudo destacarse como futbolista en Italia, imagina ahora tener una mayor trascendencia en la condición de entrenador, y al respecto, tras destacar a Pep Guardiola, Marcelo Bielsa, Gabriel Heinze y Marcelo Gallardo, confesó que "si me llaman de Gimnasia, y me ofrecen trabajar con mi papá, me tomó un avión ya mismo".

Dijo que "estoy en una etapa de aprendizaje, porque una cosa es ser jugador y otra es ser DT, pero quién mejor que mi viejo podría enseñar lo que es el fútbol? Por eso iría ya", no obstante lo cual aclaró que su intención es la de transitar su propio camino y crear una carrera en base a logros personales: "Yo quiero caminar con mis piernas, sino no tiene sentido llegar a donde llegue. Daría la vida por eso, pero mi relación con mi papá no pasa por ahí. A mí, mi viejo no me tiene que dar nada".

Tras una carrera deportiva que no le permitió acceder a la Primera División, a los 33 años de edad, Diego Junior manifestó a través de una entrevista con Doble Amarilla que "fui profesional, pero no llegué a los niveles que esperaba, y pienso que lo que no tuve como jugador, lo puedo tener como técnico. El apellido Maradona no me ayudó, eso seguro. El fútbol es un ambiente de chupamedias y en esa epoca, no tenía relación con mi viejo. La gente pensaba que haciéndome cosas malas a mí, le hacían un favor a él. Vivimos en un mundo lleno de boludos".

Tras esa etapa, ahora hace planes, y al respecto indicó que "tengo muchas ganas de ser DT, hoy por hoy me representa 'De 9 Fútbol' y confío mucho en ellos".

Sobre la relación que mantiene con el "Diez", explicó que "con mi viejo hablo y coincido en muchas cosas como técnico", tras lo cual aclaró que si bien "no me gusta reflejarme solamente en algún técnico", elogió a Guardiola, Bielsa y Heinze, completando que "hoy en día, todos queremos ser Gallardo".

Destacó asimismo su fanatismo por River y Napoli, a la vez que reiteró su desprecio por Juventus,con un argumento que supone contundente: "Nos robaron un campeonato cuando Sarri estaba con nosotros. No puedo tener cariño a un equipo que se la pasó robando por muchos años, y se fueron a la B por eso. Lo dijo un Tribunal, no yo... Me enojo cuando hablo de la Juve, me pongo mal".