La necesidad de reaprender a demostrar el afecto

Psicóloga

¿Lo podríamos pensar en un vinculo? ¡Lo podríamos pensar en el abrazo a un hijo? ¿Lo podríamos pensar en el abrazo a un padre? En una pareja, realmente nos resulta imposible pensarlo.

Pero hoy no podemos abrazarnos como lo hacíamos ayer y sabemos que es para cuidarnos y cuidar al otro, es la mejor forma de demostrar nuestro afecto.

Resulta muy difícil comprenderlo y mas difícil aceptarlo y quienes mas lo sufren son los dos grupos etarios mas vulnerables: los abuelos y los niños; teniendo ambos el mismo hambre de demostración de afecto hay niños que por el trabajo de riesgo de su madre o padre han dejado de verlos, siendo absolutamente escaso ese contacto y por mas que digamos que ellos lo pueden entender esto no es tan así; dejar de ver a mamá o a papá no es algo que ellos puedan aceptar porque así se ha dispuesto, lo viven con un sentimiento de abandono, sufren, les duele, generan sintomatología, enueresis, ansiedad, trastornos del sueño, de la alimentación etc.

Esto también lamentablemente ocurre en los mayores, en los abuelos, asociado a su vez a sintomatología orgánica que los coloca en un estado absoluto de indefención que debemos reconsiderar.

¿Cómo? Hoy los niños manejan un celular mejor que el abuelo, entonces que ese niño pueda comunicarse con su papá o su mamá, que les puedan leer un cuento, debemos aprender otras formas de abrazar, queda en cada uno reaprender a demostrar el amor.

Los abuelos, no manejan tanto un celular pero la mayoría tiene una ventana. Pues acerquémonos a esa ventana , a esa verja a ese pasillo y que nos vean, que no mueran para estar vivos , lo emocional en ellos es fundamental para sus defensas. Reaprendamos todos.