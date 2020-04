Ramiro Magallán, de los insultos en cada cancha a los aplausos de cada noche

Ramiro Magallán es médico y trabaja en los hospitales “Rossi” y “Español”, ambos en nuestra ciudad. También es árbitro de fútbol y actualmente dirige partidos de la Primera “C” del fútbol argentino. Para los platenses muy futboleros es un apellido familiar. Y sí, es hermano de Lisandro y Santiago, ambos futbolistas, y su padre fue Adalberto Magallán, que también jugó al fútbol (lo hizo en Gimnasia), quien falleció en 2018. “Yo nunca jugué como ellos, directamente me dediqué al arbitraje”, dice sonriendo.

De hablar pausado y claro, Ramiro más allá de vivir el fútbol desde otro lado que sus dos hermanos y su padre, siguió el mandato familiar de hacer una carrera universitaria. “Hice casi las dos carreras al mismo tiempo. Yo estudiaba en la Escuela de Árbitros de Jorge Vigliano y entré a AFA en el 2011. Al mismo tiempo ya estaba estudiando Medicina. Me recibí en el 2013 y ahí empecé a laburar”, dice Magallán (30 años).

No son horas fáciles por que el coronavirus tiene a todos en alerta, y a el le toca estar de un hospital a otro. “En las últimas semanas tanto en el Español como en el Rossi se empezaron a ver más casos de cuadros respiratorios. Cada hospital con formas distintas, se están preparando y han cambiado muchísimo en cuanto a lo que es la atención y la organización para la recepción de este tipo de pacientes. En los últimos días empezó a darse más movimiento y se preparó todo para esperar a que por ahí vayan viniendo más cantidad de pacientes. Por ejemplo, en el Español se modificó la atención y se pusieron containers donde se hace atención de los pacientes respiratorios en una parte externa del hospital para evitar que este tipo de pacientes anden circulando por todo el hospital. Por eso te digo que en los dos, de manera distinta se modificó todo, siempre expectantes y a la espera por si esto se complica”, comenta el doctor y árbitro.

“Con Lisandro y Santiago hablamos casi todos los días, mientras ellos hacen en España su cuarentena”

Ramiro Magallán,

médico y árbitro del fútbol

Cuando no está en algunos de los hospitales, trata de descansar en su casa, aunque no por eso se relaja de los cuidados. “Soy soltero, vivo solo, pero es un tema más allá que no tengo hijos, ese riesgo de llegar a casa del hospital. Hoy es toda una ceremonia el ingresar a la casa porque es sacarme la ropa del hospital antes de entrar. Dejar los zapatos afuera. Tengo un alcohol que dejé afuera para lavarme las manos y recién después entrar. Así cada vez que vuelvo del hospital”, cuenta, y enseguida agrega, “te digo que no es miedo, pero si le doy obviamente la importancia que tiene y la seriedad del caso porque estamos en presencia de un virus bastante contagioso y entonces tenés que extremar las medidas justamente para evitar contagios. De hecho cambié hábitos y en los últimos días por ejemplo la ropa del hospital me la cambio allá y salgo con otra ropa, justamente para tratar de evitar salir y trasladar gérmenes del hospital para afuera. Así que en ese aspecto son bastantes cambios y cosas que por ahí uno no venía haciendo, y que a partir de esto uno tiene que tomar conciencia y empezar a hacerlo”.

Al hablar directamente de lo médico y cómo se está enfrentando el coronavirus, dijo que: “Creo que fue un acierto el inicio temprano de la cuarentena, pero al mismo tiempo sé que fue una decisión complicada por el tema socio económico. Hoy en día el aislamiento es lo único que tenemos para prevenirnos. En mi opinión, esta pandemia nos tiene que enseñar a valorar o, en su defecto, cambiar el foco de nuestros valores. Cómo una cuestión minúscula, un virus, algo que no se ve, puso en jaque a todo el mundo, hasta las grandes potencias mundiales y eso te hace pensar y valorar cuáles son las prioridades en la vida. Por eso sigan las indicaciones del Ministerio de Salud con el cumplimiento de la cuarentena, salir lo menos posible y tener los cuidados que se están recomendando como el barbijo o tapabocas y lavado de manos”.

El coronavirus y la cuarentena siguen en la charla, pero indefectiblemente pasa a sus dos hermanos, quienes están viviendo en España, Lisandro (26 años) por estar jugando en el Alavés y Santiago (27 años) en el Llagostera de la Segunda B. “Están viviendo juntos en Vitoria, en la casa de Lisandro. Lo bueno es que están juntos en esta cuarentena al menos”, dice Ramiro, y para el es importante por que los Magallán son una familia unida; el grupo de hermanos se completa con Jimena (32 años) que es la mayor de los cuatro. “Con Lisandro y Santiago hablo prácticamente todos los días o día por medio. Ellos están obviamente en cuarentena, y no es que hablamos tanto de la cuestión médica, sino que siempre preguntan sobre cómo estamos acá en la Argentina y demás, intercambiamos información sobre lo que está pasando en España, que la situación es mucho más grave que la nuestra y como estamos nosotros acá y de los cuidados que tengo que tener en el hospital. Y a mi hermana que está embarazada, está en su casa y la veo por videollamada como a toda la familia”.

Ramiro se siente optimista por momentos, renueva las fuerzas y vuelve a trabajar. Van a ser las 21, los aplausos se volverán a escuchar una vez más como cada noche y en cada rincón del país, como agradecimiento por el trabajo de los médicos, algo que Ramiro no está acostumbrado por su labor arbitral, “el día que me aplaudan en una cancha seguramente algo mal hice”, dice sonriendo. Pero esta vez sí, los aplausos también son para él.