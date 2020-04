El club que le dio licencia a todos los jugadores porque no puede pagar los alquileres

Chaco For Ever, uno de los animadores del Federal A, acaba de licenciar a todos sus jugadores "para no tener que pagar el alquiler de sus viviendas".

Lo anunció el presidente del club, Héctor Gómez, quien afirmó que cada uno de los equipistas fue autorizado a volver a su lugar de origen y afirmó: "El club no está en condiciones de afrontar ese gasto si nadie sabe cuándo regresará el fútbol", a raíz de la suspensión por la pandemia de coronavirus.

"En For Ever estamos más preocupados por ver cómo tratar los contratos que tenemos contraídos con los jugadores y cómo pagar sus salarios antes que saber qué pasará con la continuidad del torneo y si va a haber ascensos o no. Nadie sabe cuándo regresará el fútbol", señaló el titular del equipo que marcha tercero en la Zona Norte del certamen.

El dirigente anunció que "todos los jugadores ya fueron licenciados y no es necesario que se queden entrenando en Resistencia", para que puedan viajar a sus lugares de orígenes porque la entidad chaqueña tiene "un montón de departamentos alquilados y se hace imposible pagar eso, además de los sueldos", justificó Gómez en diálogo con un portal local.