El 1 de Mayo, en tiempos de pandemia: actos virtuales y ollas populares

Partidos de Izquierda, organizaciones sociales y sindicatos realizarán hoy conmemoraciones, actos virtuales con trasmisión online y acciones solidarias como ollas populares, por el Día Internacional de los Trabajadores, en un contexto de emergencia por la pandemia de coronavirus que impide las concentraciones y movilizaciones que todos los años se suceden en esta fecha.



A a partir de las 11, desde las instalaciones de una fábrica recuperada del barrio de Mataderos, en la Ciudad de Buenos Aires, la Corriente Clasista Combativa (CCC), la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), el Movimiento Evita, Barrios de Pie, la CTA Autónoma y representantes de varias Pymes realizarán un acto con varios oradores que será transmitido on line por la señal de You Tube que posee el sitio Canal Abierto.



Estas agrupaciones confirmaron a Télam que habrá varios oradores en este acto, en el cual se destacará la presencia del diputado nacional Juan Carlos Alderete, el secretario general de ATE, Hugo Godoy y el dirigente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Estaban Castro, entre otros dirigentes gremiales.



Por su parte, el Frente de Izquierda conmemorará, desde las 15, el Día Internacional de los Trabajadores con un acto virtual con la participación por videoconferencias de oradores de 14 países de América latina, Europa y Estados Unidos que se trasmitirá por las redes sociales y plataformas web que administran las fuerzas que integran ese espacio político.



Para ello, habrá una conexión simultánea con varios países que incluirá traducciones al inglés, francés, alemán, italiano y portugués.



El diputado nacional del PTS Nicolás del Caño cerrará el acto con un discurso que pronunciará a partir de las 17, y antes hablarán Romina del Plá del Partido Obrero, Celeste Fierro del MST y Juan Carlos Giordano de Izquierda Socialista.



En tanto, la Tendencia del Partido Obrero, un sector de esa fuerza política que encabezan Jorge Altamira y Marcelo Ramal y que está enfrentado a la conducción nacional que encarnan Del Plá, Néstor Pitrola y Gabriel Solano, también llevará a cabo una conmemoración on line.



Altamira cerrará las exposiciones que se iniciarán a las 14, en las redes sociales de la página de Política Obrera y Tendencia del Partido Obrero.



La dirigente del Nuevo MAS Manuela Castañeira saludará a los trabajadores en su día a través de un mensaje, a partir de las 17, vía streaming que se transmitirá en su página de Facebook y en su cuenta de Instagram.



Con la consigna "la ollas no pueden quedar vacías", las organizaciones sociales del Frente Barrial 19 de Diciembre, Frente de Organizaciones Populares, Frente Social 17 de Octubre y la Coordinadora de Barrios de la Economía Popular, integrantes del gremio de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) anunciaron que montarán en el mediodía de mañana "cientos de ollas populares" en varios puntos del país.



Finalmente, el Polo Obrero, a pesar de las restricciones a la circulación impuestas por el aislamiento social, preventivo y obligatorio, marchará a Plaza de Mayo a partir de las 11 para denunciar "la grave situación que se padece en los barrios".