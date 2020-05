“En Racing me debo una charla con Víctor y con Diego”, dijo Centurión

Ricardo Centurión siempre es noticia. Más allá de sus virtudes dentro de la cancha, el habilidoso atacante también suele serlo por sus reiterados episodios lejos del verde césped. Sin embargo, desde su llegada a Vélez de la mano de Heinze, parece haber dejado atrás aquel pasado, y retomar de a poco lo mejor de su repertorio, que supo desplegar en su primera etapa en Racing y en la posterior en Boca.

Pese a esto, hace poco más de un mes, el volante sufrió la pérdida de su novia por un paro cardíaco, algo que representó “lo peor que me pasó en la vida”, según propias palabras.

En diálogo con Radio Continental, Centurión repasó aquel episodio, algo confuso en un primer momento, ya que Argentina ya se encontraba inmersa en la cuarentena por el coronavirus.

“Estábamos juntos con Melody en Puerto Madero y conseguí un permiso para ir a mi casa y estar más juntos en familia. Fuimos para allá y al día siguiente, temprano a la mañana, ella salió para la casa de los padres y mientras estaba manejando pasó lo que pasó”, recordó el atacante de Vélez.

“Estoy muy enojado, muy dolido, tengo un montón de sensaciones. Estoy enojado con Dios. Hoy me sale eso, quizás en dos años pienso otra cosa. Este dolor no lo vamos a superar, vamos a tener que convivir con él. Fue lo peor que me pasó en la vida”, remarcó.

Ya en materia futbolística y en relación a lo que vendrá, Centurión explicó que su vínculo con Vélez finaliza en junio próximo y no descartó un regreso a Racing, Club del que se fue enfrentado con su Manager, Diego Milito, y el Presidente, Víctor Blanco.

Al respecto, el campeón con la Academia en 2014 reconoció: “En Racing me debo una charla con Víctor y con Diego para una vuelta. Jugaría allí y lo haría al ciento por ciento, pero creo que nos debemos una charla”. Y sobre el cierre agregó: “Lo mejor que me puede pasar ahora es que empiece el fútbol y los entrenamientos”, explicó.