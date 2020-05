Intentan bajarle los decibeles a los cuestionamientos por la cuarentena

En la Provincia, no habrá flexibilización de la cuarentena y en la ciudad de Buenos Aires, no habrá marcha atrás con la apertura ya autorizada por Rodríguez Larreta, pero no se seguirá avanzando en ese sentido. Al menos, hasta el 8 de junio, fecha límite para la nueva extensión de la cuarentena que se anunciará mañana, o pasado mañana.

Esas serán las reglas de juego que se acordaron anoche, en la quinta presidencial de Olivos, en una por momentos tensa reunión en la que los actores principales fueron el presidente Alberto Fernández, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta.

También se acordó aunar esfuerzos y controles en los barrios de emergencia en ambos distritos y poner especial atención en las tareas preventivas y de control en los medios de transporte que conectan el Conurbano de la Provincia con la Capital Federal.

Aunque ninguna de las parte lo confirmó, se da por descontado que entre mañana y pasado mañana será el propio Presidente el encargado de anunciar los términos de la extensión de la cuarentena hasta el 8 de junio.

El encuentro de ayer en Olivos, del que también participaron el ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni y el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, además del jefe del Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero; el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós; el vicejefe de Gobierno del mismo distrito, Diego Santilli, entre otros, tendrá su correlato esta tarde con otro encuentro de equipos técnicos de la Nación, la Provincia y la Ciudad, para terminar de definir los puntos que se pondrán a consideración del Presidente para su próximo anuncio.

“NO HAY DIFERENCIAS”

Pese a que anoche, el gobernador Kicillof, al salir de la quinta de Olivos intentó bajarle los decibeles a los cuestionamientos políticos que se le habían hecho a Rodríguez Larreta por la apertura de comercios en la Capital Federal, el malestar estuvo presente en el ambiente.

El mandatario dijo que se sigue trabajando mancomunadamente con su par capitalino con quien, dijo, habla a diario, pero reiteró su postura en contra de la flexibilización de la cuarentena, tal como había hecho horas antes en la Gobernación, cuando se reunió con el comité de expertos que lo asesora (ver página 6).

Voceros oficiosos de lo ocurrido en Olivos le confiaron a EL DIA que el Presidente les había solicitado a todos los presentes mantener un prudente “silencio de radio” hasta el momento en que se hagan los anuncios.

Kicillof fue, de todos los presentes, el único que tras la reunión se detuvo a dialogar con la prensa.

“No hay diferencias”, sostuvo. “Lo que existe es un trabajo coordinado”, aseguró no sin dejar de mencionar que cada jurisdicción tiene la potestad de definir los términos en los que regula la cuarentena, según las particularidades de los distritos.

“No estoy haciendo anuncios. Los anuncios los hará el Presidente”, respondió escuetamente cuando se le preguntó si habrá limitaciones para el viaje de trabajadores desde el Conurbano a la capital, con lo que dejó abierto el interrogante sobre lo que ocurrirá.

Defendió a su vez el sistema de testeos que se aplica en territorio bonaerense. Pese a que la Provincia dejó de publicar diariamente la cantidad de test que se realizan, el gobernador indicó que son entre 700 y 800. “Los testeos están bien. Y aumentar la cantidad de pruebas no llevará a encontrar más casos. La cosa funciona al revés. Donde hay más casos, hay que hacer más testeos. Nosotros en la Provincia ya hicimos alrededor de 40.000 y en barrios marginales, encontramos apenas cinco casos”, sostuvo.

No quiso responder si es partidario de la que la ciudad de Buenos Aires de marcha atrás con su apertura. “No estoy juzgando lo que hicieron otros. El AMBA es un continuo urbano y lo que buscamos es que lo que ocurre en la ciudad pase al otro lado”.