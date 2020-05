El drama de miles de platenses: con un hilo de agua en plena pandemia

Movilización de vecinos, ayer, en 120 entre 33 y 34. Dicen que en el barrio hay adultos mayores que no pueden tomar medidas contra el coronavirus porque no tienen agua / demian alday

La recomendación de la Organización Mundial de la Salud es tan precisa como urgente: lavarse las manos con frecuencia, lavar cuidadosamente - agregando dos cucharadas de lavandina - las frutas y verduras, mantener la higiene del hogar. Pero: ¿cómo se hace todo eso sin agua, o con ese hilito insignificante que sale cada tanto de las canillas en distintos barrios platenses cuando hay baja presión?

Claudia Aguerre, que vive en 74 entre 8 y 9, es una de las tantas vecinas que se hace esta pregunta. Y su inquietud se potencia porque es diabética, una de las enfermedades consideradas de riesgo frente al coronavirus: “en mi casa nunca hay presión suficiente de agua. A veces sale un hilito de las canillas, pero otras nada. Tengo que levantarme a la madrugada, cuando hay menos demanda en el barrio, para llenar un balde. Pero un balde no me alcanza. Entonces gasto fortunas en bidones, en alcohol en gel, pero no es el caso, porque estoy pagando por un servicio que no recibo”.

La misma preocupación de Claudia es compartida en estos días por numerosos platenses de distintos barrios que observan cómo, mientras crece el número de casos de coronavirus en el país y en la Ciudad, no disponen del agua suficiente en sus hogares como para tomar todas las medidas de prevención.

Este es el motivo que llevó ayer, por caso, a los vecinos de 120 entre 33 y 34 a movilizarse frente a sus casas para pedir soluciones a sus problemas con el agua (ver foto): “Siempre tuvimos baja presión pero no al extremo de hoy. Desde hace ocho días apenas si sale un hilo de agua de las canillas que no alcanza ni para lavarse las manos. En el barrio somos la mayoría personas de riesgo, tenemos más de 65 años. Tratamos de resolverlo como podemos. Yo voy a buscar bidones a casa de mi hija, que vive en 128 entre 35 y 36. Pero lo cierto es que no alcanza para tomar todas las medidas recomendadas y estamos hablando de un servicio por el que pagamos entre 1.000 y 1.500 pesos por mes. Ya hicimos más de diez reclamos y nadie nos da respuestas”, dice María Inés Scandela, una de las vecinas movilizadas.

Bastante lejos de ahí, en Gonnet, Juan José Martínez Pass comparte la misma preocupación. Dice que la falta de agua en su barrio de 20 entre 493 y 493 bis, que alguna vez fue un problema exclusivo de los veranos, este año dejó de ser estacional.

“El lunes y el martes últimos, directamente, no tuvimos agua. Los otros días de la semana salió un hilito sólo de las canillas más bajas que hay que almacenar levantándose de madrugada para llenar algún balde. El agua viene con tan poca presión que nunca llega al tanque. Como es un problema crónico del barrio que no se logra resolver aunque hicieron obras, en la delegación reparten bidones. Pero hay que estar ahí antes de las diez de la mañana y no siempre alcanzan para todos. A nosotros nos trae bidones nuestra hija que vive cerca, pero no es el caso. No se puede vivir así y menos en medio de una pandemia que exige tener una provisión continua de agua. Y, además, pagamos facturas de más de 3.000 pesos mensuales, por la zona en la que vivimos”, dice Martínez Pass.

La empresa, en tanto habla de una serie de medidas y obras en marcha para mejorar el servicio y de un plan de contingencia para las respuestas más urgentes (ver aparte).

En los asentamientos

Si esta situación preocupa en distintos barrios del casco urbano y de los distintos barrios, más lo hace en los asentamientos, donde a la falta de presión de agua (el problema más común en esas zonas de la periferia) se suma el hacinamiento, ambos factores de riesgo para la pandemia.

Así lo indicaron a este diario desde organizaciones que trabajan en el terreno, como La Plata Solidaria, CONIN La Plata o Barrios de Pie.

Según el “Segundo Indicador de Integración de Desarrollo: Pobreza y Nutrición” difundido en el último mes de abril por el Observatorio Socioeconómico de la Universidad Católica de La Plata, en la periferia del Gran la Plata hay 240 asentamientos donde viven 190.000 personas: el 60% de esos hogares no tiene asegurada la provisión de agua potable dentro del hogar (ver aparte).

Desde la sede Ringuelet de CONIN La Plata, por caso, explican que “en los barrios nuevos, que disponen de tanque, no tienen problemas con el agua. El problema lo tienen las familias que viven a la vera del arroyo El Gato. Allí los vecinos durante el día no tienen agua. Lo que hacen es levantarse a la madrugada, cuando llega algo a la cañería. Y a esa hora cargan lo que pueden para tener por lo menos un poco de agua durante el día. Cuando eso no alcanzan caminan y piden a vecinos”.

Referentes sociales que trabajan en esos barrios indican que en la mayoría de los casos en las redes de esas zonas se encuentran distintas situaciones: conexiones legales, enganchados, cooperativas. “Y el principal problema hoy es la falta de presión que hace que cada casa reciba una cantidad escasa, sobre todo para estos momentos”, dice Cristian Medina, referente de Barrios de Pie y agrega: “el agua es un derecho humano y no le puede faltar a ninguna familia en un contexto como el actual”.

Un problema histórico que se potencia con la coyuntura

Ninguno de los vecinos que en estos días manifiesta su preocupación por la falta de agua habla de un problema nuevo: la mayoría arrastra meses y hasta años de suministros insuficientes por baja presión o cortes frecuentes. Pero lo que dispara la preocupación de hoy es no poder cumplir, sin la cantidad de agua necesaria, con las principales normas de prevención para el coronavirus, en el momento en que el número de casos de la enfermedad se incrementa en el país (toda esta semana el número de casos creció y ya suman 11.353 los casos) y también en la Región (donde hasta ayer se contabilizaban 111 positivos, incluyendo los de Berisso y Ensenada).

La pandemia viene a potenciar una deficiencia estructural histórica que se fue profundizando en los últimos años.

Así lo indica Gastón Crespo, concejal del GEN que desde 2016 elabora el “Mapa del servicio de agua en La Plata”, que revela el contraste entre el creciente problema de la baja presión y las numerosas pérdidas de agua que presenta la Ciudad.

“Las deficiencias en el servicio de agua son hoy un peligro adicional a la pandemia. Nosotros pedimos desde hace tiempo que se declare la emergencia hídrica en la Región y se instrumenten planes de contingencia para responder a las deficiencias de provisión y distribución de agua en el marco de la pandemia”, dice Crespo.

El mapa de las zonas más críticas que se va armando a partir de los reclamos vecinales incluye a Gonnet, a la zona comprendida entre 1 y 120 y las calles 64 y 66, a las zonas de Parque Saavedra y Parque Castelli, al barrio La Loma, a la zona de 28 y 60, la calle 68 entre 22 y 25 y a Villa Castells, entre otros.

Para Crespo son varios los problemas históricos que afectan al suministro de agua.

“El primero es un sistema de cañerías obsoleto, que data de la década del ´70 y fue diseñado para un tercio de la población que tiene hoy la Ciudad. No hubo recambio de esas cañerías desde entonces, salvo algunos tramos aislados hace alrededor de tres años. El resto se emparcha y se vuelve a romper, con lo que la falta de agua y la baja presión coexisten con una cantidad enorme de averías donde se pierde a diario mucha del agua que se necesita”.

La consecuencia es que “los problemas con el agua, como la baja presión y los cortes, se extienden por casi todos los barrios de la Ciudad, por lo cual se necesita un plan de contingencia en el contexto que estamos viviendo, con una pandemia en la que disponer de agua es clave para la prevención”.

Crespo considera que otra de las carencias estructurales de la red de agua tiene que ver con “una planta potablilizadora insuficiente, a la que se le hicieron trabajos de mantenimiento y ampliación, pero cuyo efecto en el suministro no se nota”.

Al mismo tiempo apunta a otro característica de la Ciudad que afecta a la provisión de agua en todas sus formas: la extensión de la mancha urbana a áreas que no disponen del servicio y que recurren a las perforaciones domiciliarias, en algunos casos muy poco profundas para ser efectivas.

Mientras tanto, los vecinos suman al reclamo por la falta de agua otro por la falta de respuestas en plena cuarentena.

“Las oficinas de la empresa están cerradas, los teléfonos no atienden, no sabemos a quién recurrir”, decía ayer María Inés Scandela, una de las vecinas que participó de una manifestación en la zona de 120 entre 33 y 34 reclamando agua en medio de la pandemia: “Sentimos que nos ignoran”.