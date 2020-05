“No estaba preparada para pensar que podía tener coronavirus”

Si la cuarentena resultó larga para la mayoría de los argentinos, mucho más lo fue para Macarena Alimón, ginecóloga del hospital Gutiérrez de La Plata, quien a principios de abril empezó con síntomas y, luego de dos semanas de aislamiento, dio positivo de COVID-19 en el segundo hisopado realizado, situación que la obligó a recluirse en un hotel. Los 40 días más complicados de su vida...

La Dra. Alimón se hizo “famosa” sin querer. Fue aquella profesional que subió a las redes sociales un video reclamando por la falta de insumos en los hospitales y las pocas herramientas que tenían para afrontar esta pandemia. Fue de las primeras en contagiarse en La Plata y la que mostró una realidad que al tiempo se comprobaría.

“Ahora, después de 40 días estoy bien, aunque no tenga el resultado negativo para que me puedan dar el alta definitiva. El 27 de abril me hice el último hisopado y me volvió a dar positivo. Pero lo más importante es que me siento bien de salud. Lo único que no recuperé es el olfato”, contó desde su casa de Gonnet en un diálogo exclusivo con este medio.

-¿Cómo hiciste con tu hijo y con tu familia?

-Fue raro porque empecé el 3 de abril con los síntomas y ahí me indicaron aislarme. Estuve sola en mi habitación y a mi hijo Pedro le dijimos que no estaba en casa. Fue muy complejo. Mi marido se encargaba de estar con él para que no se enterara que estaba yo. Tenía que ir al baño a escondidas y desinfectar todo. Cinco días después me dieron el primer resultado y fue negativo. Entonces volví a verlos, pero no me sentía bien: tenía dolor de cabeza, problemas en las articulaciones y cansancio.

-¿Saliste a la calle?

-No porque tenía que estar aislada dos semanas por haber estado en contacto estrecho con Mónica (Contreras) que había dado positivo. Recién entonces me hice el segundo hisopado, el 17 de abril, que me dio positivo.

-¿Y entonces?

-Agarré mis cosas y me fui a un hotel que me brindó la Agremiación Médica. Me dieron una habitación y me quedé una semana. Después volví a casa porque ni mi marido e hijo habían presentado síntomas. Otra vez a dormir en una habitación separada, con barbijo y medidas de seguridad higiénica. Ahora la infectóloga me dijo que no contagio, pero al no tener el alta no puedo salir a la calle ni volver a trabajar. Creo que mi marido y mi hijo se contagiaron pero fueron asintomáticos.

-¿Y ellos no deberían hacer aislamiento también?

-Lo hicieron, pero a las dos semanas del primer contacto pudieron salir. Lo que está mal y se repite en varios países es que a los contactos estrechos que no presentan síntomas no los hisopan. Por eso nunca sabremos si tuvieron coronavirus o no. Seguramente se contagiaron y mucho más con el nivel de contagiosidad que tiene el virus. Como ellos probablemente hay muchos.

-¿Cómo le dijiste a tu hijo que estabas infectada con el virus?

-Al principio hablábamos por videollamada, él en su pieza y yo en la mía. Fue imposible explicárselo. El problema es que estaba acostumbrado a que la mamá pasase un día de guardia, pero fueron dos, tres, cinco... Al principio le mentí pero la segunda vez, cuando me fui al hotel, le dije que estaba enferma. Fue muy difícil.

-¿Cuál fue el peor momento de todos los que viviste?

-Los primeros, cuando me aislé en mi casa. Pensaba que era una gripe y que la fiebre era por la vacuna que me había dado. Fue cuando grabé el video. No estaba preparada para pensar que podía tener coronavirus. No cabía en mi cabeza que podía tenerlo. Nunca en dos años me había separado de mi hijo. En ese momento no había casi nada de circulación, pero en el hospital estábamos sin insumos. Cuando de golpe la infectóloga me dijo que era un caso sospechoso me puse muy mal. Después, con el paso de los días, lo fui asimilando.

-¿Te arrepentís de haber grabado ese video en Facebook?

-Un poco sí. Cuando lo hice nunca pensé que iba a tener la difusión que tuvo. Estaba enojada con la Salud pública y quería transmitir lo que estaba pasando. No era como lo pintaban en los noticieros. El 3 de abril empecé con síntomas y ya el 30 de marzo habíamos ido con Mónica (Contreras) a pedirle a las autoridades del hospital Gutiérrez insumos y nos dijeron que no los necesitábamos, que la epidemia todavía no había llegado a la Argentina. Por eso estaba indignada cuando lo grabé. Por suerte la mayoría de la gente que lo vio lo entendió, pero también hubo un porcentaje de que me acusó de haberlo hecho porque era macrista. Y la verdad que no soy de ningún partido político. La Salud pública está mal desde hace muchos años, no por esta gestión ni la anterior. Como no lo aclaré algunos entendieron que era una movida contra el Gobierno. Hubo gente que en las redes sociales me deseó la muerte, literal. Horrible. En un momento que estás vulnerable no es lindo recibir esas cosas.

-¿Estás segura que te contagiaste en el hospital?

-Sí porque no había estado en contacto con nadie. Estaba en cuarentena como todo el mundo. Mis únicas salidas fueron al hospital. En los privados había dejado de trabajar. Es mucha casualidad que estuvimos con Mónica y otro residente el 30 de marzo de Guardia y los tres nos contagiamos. Fue después de haber ido a pedir insumos. A partir de nosotros hubo una seguidilla. Tuvo que habernos contagiado alguna paciente asintomática. O una enfermera que tiempo después dio positivo.

-Un alto porcentaje de trabajadores de salud se infectó...

-Sí, tal cual. El director del hospital Gutiérrez salió a desmentirnos. Dijo que había insumos y que no había contagiados: a los diez días había 15. Se frenó porque aislaron a 50 personas y se cerró el sector de maternidad. Estoy convencida que me infecté por negligencia. Hace muchos años que no tenemos insumos, no nos pagan lo que corresponde y tantas cosas más que podría hablar una hora. Lo que pasa es que ahora se ve. Este virus puso todo en evidencia.

-¿Si te dan el resultado negativo volvés de inmediato a trabajar?

-Sí, por una cuestión económica tengo que hacerlo. Y además quiero. Llevo mucho tiempo encerrada. El problema es que trabajaba en una clínica de City Bell que cerró y mi marido tiene un pequeño restaurante que no sabemos cómo reabrir. Después de esta cuarentena tenemos que rearmar la vida.