Un ex compañero de Jordan lo criticó: "Me disgustó escuchar todo el circo sobre la cocaína"

Craig Hodges, ex compañero de Michael Jordan en el Chicago Bulls campeón de 1990/91 y 1991/92, lo criticó este miércoles por "todo el circo de la cocaína" en la serie documental The Last Dance, que resume los seis anillos de NBA en ocho años de la franquicia y la historia de sus estrellas, y en la que el astro confesó secretos del vestuario en sus inicios.



"Nosotros los jugadores somos una fraternidad, y me disgustó escuchar todo el circo sobre la cocaína. Pensé que jugadores de ese equipo quizá se sentaron a ver el capítulo con sus familias y se vieron obligados quizá a explicarles a sus hijos esa situación", apuntó.



Jordan, en los primeros capítulos emitidos por la cadena estadounidense ESPN y la plataforma de streaming Netflix, ventiló que en el plantel de mediados de los ochenta se "tomaba cocaína, se fumaba y se bebía cerveza en el vestuario y en las concentraciones".



Además, Hodges, tirador en el bicampeonato de inicios de los noventa, también atacó a Jordan porque tildó de "egoísta" a Scottie Pippen, una de las figuras que tenía un contrato bajo dentro de la franquicia y se perdió parte de la temporada 1997-98 por una operación.



"La parte de Pippen diciendo que era egoísta. Vamos hombre, vamos. Y también lo del último capítulo con Horace Grant. Le quiero hacer saber a MJ que eso no está bien. Horace no merece ese trato por las Jordan Rules. Estoy un poco enojado por cómo entrevistaron a todos, menos a mí", cerró.



Hodges emigró a Italia luego de ser bicampeón con Chicago Bulls y nunca más regresó a la NBA por "censura del Gobierno de George Bush", según relató en CBS Sports.



Es que el perimetral se presentó en 1992 con una vestimenta africana en la Casa Blanca, donde el presidente recibió a los campeones, como es tradición en el país norteamericano, en protesta al maltrato recibido por los afroamericanos.