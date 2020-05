Djokovic confesó que jugó "borracho" un partido de Copa Davis: "no veía la pelota con claridad"

El tenista serbio Novak Djokovic confesó que jugó bajo los efectos del alcohol durante un partido de Copa Davis, en 2011, cuando enfrentaron a Suecia en los cuartos de final.

"Recuerdo aquella de Copa Davis que jugué borracho y no veía bien la pelota", dijo Djokovic en un encuentro virtual con la rusa Maria Sharapova, ex número uno del mundo, según informó la agencia italiana ANSA.

"Venía de ganar Wimbledon, de cumplir todos mis sueños. Viajé y estuve con el equipo, pero pedí no jugar ningún partido oficial aquel fin de semana. Al final me hicieron jugar el dobles el sábado con la serie 2-0 en favor nuestro. Por eso festejamos la noche previa y en ese partido debo confesar que no veía la pelota con claridad, pero mejor vamos a dejarlo ahí", reveló Djokovic entre risas.

Serbia ganó finalmente esa serie 4 a 1 y perdió en las semifinales ante la Argentina por 3 a 2.

Sharapova también tuvo su momento de divulgación cuando recordó jugó una apuesta con el propio Djokovic años atrás.

"Jugamos un doble mixto de exhibición. Tú eras muy joven entonces. No sé si habías ganado algún torneo cuando nos enfrentamos uno contra otro y me dijiste que si yo perdía, debía aceptar cenar contigo. Y ganaste", señaló Sharapova.