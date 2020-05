Kicillof: “Tenemos que ir con precaución y mirando bien los resultados de cada medida”

“En la provincia de Buenos Aires vamos a poner énfasis en que vuelva la producción en ramas industriales pero con muchísimos protocolos y cuidados”, expresó el gobernador Axel Kicillof esta mañana en declaraciones radiales. Se refirió a la nueva etapa del aislamiento social preventivo y obligatorio anunciado ayer por el Presidente Alberto Fernández: “En la Provincia hay situaciones muy distintas dependiendo de las características de los municipios y del avance de los contagios”.

En ese sentido, Kicillof explicó que “hay muchísimos municipios del interior de la Provincia” que no tienen casos positivos y “en esas localidades ya hay autorizaciones para salidas de esparcimiento, el comercio y para la producción de diversos tipos, con determinadas reglas”.

Por otro lado, el Gobernador sostuvo: “En el Gran Buenos Aires, sobre todo en las zonas densamente pobladas y vulnerables, es más difícil tomar todos los recaudos necesarios” porque “hay que impedir que el virus se movilice. Por eso la principal medida de esta etapa es la prohibición del uso del transporte público para todos aquellos que no sean trabajadores esenciales”. En esa línea destacó: “Eso va a permitir que se vuelvan a abrir algunas actividades locales y barriales, evitando que se propague la enfermedad”.

“Lo principal es reactivar algunos sectores productivos y que se pueda ir paulatinamente a trabajar. La Provincia va a poner el eje en la producción y el trabajo”, sostuvo Kicillof. Detalló que las autorizaciones para esta reactivación partirán de los pedidos de las propias empresas para abrir sus puertas “con conformidad de los intendentes de la localidad y aprobación de la Provincia y de la Nación, es decir, se necesita la aprobación de los tres niveles de gobierno”.

Asimismo, indicó que las autorizaciones estarán acompañadas de “protocolos muy estrictos que incluyen cómo tienen que ir equipados los trabajadores, cómo son los horarios, cuál es el distanciamiento, cómo se ubican dentro de la empresa y qué mecanismos se usan para la entrada y la salida”. Además, la empresa deberá garantizar el transporte para sus trabajadores que no podrán utilizar transporte público.

Respecto de las salidas para niños y niñas señaló que se está evaluando que “puedan acompañar a sus padres en una salida de compras” pero no se pueden permitir en el conurbano “salidas exclusivas para esparcimiento en esta etapa”.

El Gobernador concluyó: “Queremos ser muy prudentes porque un error se paga con vidas. Tenemos que ir con muchísima precaución y mirando bien cuáles son los resultados de cada medida”.