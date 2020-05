“Se va a ir abriendo el comercio de manera gradual”, anunció Kicillof

El gobierno bonaerense permitirá “de manera gradual” el funcionamiento de la actividad comercial. Y, según deslizó anoche el gobernador Axel Kicillof, será con horarios acotados y priorizando los movimientos barriales.

“A partir de ahora el comercio va a ser de cercanía, barrial, con trabajadores de cercanía y con clientes de cercanía, y va a ser a pedido de cada uno de los intendentes, porque aun en el Conurbano, las situaciones son distintas. En consenso con los intendentes, van a elevar los pedidos por autorización o por zonas o por rubros y con criterios que tienen que ver con días o por número de DNI. Iremos viendo las reglas en cada uno de los lugares”, indicó.

“Vamos a ir abriendo el comercio de manera gradual, de manera cuidadosa. Un error se paga en vidas, cuando aparezca algún foco (de contagio) siempre está la posibilidad de que vayamos para atrás. Esto requiere una coordinación inmensa. Cada intendente va a presentar la solicitud, lo va a evaluar la Provincia, lo aprueba la Nación y lo vamos a comunicar. Ya con la industria hemos avanzado, tendremos noticias probablemente el mismo lunes”, abundó el mandatario en la conferencia de prensa que compartió con el presidente Alberto Fernández y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Kicillof estableció una diferenciación entre lo que ocurre en unos 60 distritos del interior donde no se registran casos de coronvirus y el Area Metropolitana, donde se focalizan los contagios. La Plata, por caso está contemplada en esta última región.

La idea del gobierno bonaerense sigue siendo evitar traslados de gente. Por eso, en el caso de los permisos comerciales, se apuntará a la cercanía. “Consumir en el barrio, trabajar en el barrio. Eso va a permitir que la enfermedad no se desplace desde las zonas más afectadas a las menos afectadas”, sostuvo Kicillof.

“La enseñanza que deja esta cuestión es que no podemos confiarnos. La enfermedad está contenida, pero no está controlada, tenemos contagios, es más lenta pero no está controlada en ningún lado del planeta”, graficó.

PRODUCCIÓN

“Nuestra mirada está focalizada en la producción más que en el esparcimiento y en el consumo. Está focalizada en la industria, en lo fabril, porque si se empieza a consumir y no se produce en la Provincia va a haber desabastecimiento, problemas de aumentos de precios porque no hay productos, y no lo podemos permitir tampoco, por eso tiene que ir todo acompasadamente”, sostuvo al señalar que se habilitará el funcionamiento de diversos sectores.

“Por eso ya tenemos un avance muy grande en solicitar al gobierno nacional la autorización para la producción en empresas y en ramas de producción. El transporte para la industria tiene que ser provisto por la propia empresa”, adelantó.

Como ya publicara este diario, varios intendentes pidieron a la Provincia permisos para que funcionen diversas industrias como textiles, metalúrgicas y automotrices.

Kicillof sostuvo además que el uso del transporte seguirá restringido. Y será permitido sólo para los trabajadores que realicen actividades esenciales.

“Hoy nos toca, pese a todas esas voces, las ansiedades, los climas que quieren generar, nos toca ser responsables y nos toca seguir en casa, sigue la cuarentena en la Provincia”, dijo el Gobernador.

Y en ese marco, descartó que se habiliten salidas recreativas en el Gran Buenos Aires y La Plata.

REALIDADES

El Gobernador describió que la Provincia “tiene realidades muy distintas, es cierto que es el territorio más grande del país, el más poblado. Es un distrito muy diverso, muy complejo. Además concentra el 54% del PBI industrial del país, particularmente en el Conurbano. Pero también está el 60% de las personas por debajo de la línea de pobreza, el 55% de los desempleados, una realidad de riqueza pero también situaciones de vulnerabilidad social muy graves”.

Añadió que en los 135 distritos “la situación es muy diversa, muchos de esos municipios prácticamente con un caso o cero casos, 60 municipios donde no ha llegado todavía el coronavirus”. En esas comunas se han habilitado ya diversas actividades comerciales e incluso recreativas.

“Se ha mantenido un estricto control de la circulación. No se puede entrar a esos distritos sin que se tome la fiebre; las fuerzas de seguridad de la Provincia tomen todos los recaudos para que no penetre la enfermedad donde no está. Tenemos datos prometedores y de un resultado muy fuerte”, sostuvo.

Pero luego volvió sobre la situación del Gran Buenos Aires. “El riesgo más grande que tenemos es la circulación y el movimiento del virus, y la concentración de la ciudadanía, tanto en lugares públicos, que está prácticamente impedido, como en el transporte público”, concluyó.