En el Conurbano hay resistencia a aplicar controles estrictos

Algunos, los opositores, lo plantean con un tono más elevado. Otros, que abrevan en el oficialismo, lo hacen en voz baja, como para no generar incomodidad y fisuras en el esquema que empuja Axel Kicillof. A los intendentes del Conurbano les preocupa la aceleración de los contagios por coronavirus y el nivel de ocupación de camas en las terapias intensivas. Pero no sólo eso: también, que la cuarentena dura que se empuja desde la Gobernación termine generando la prohibición para el funcionamiento de comercios de rubros considerados no esenciales que habían logrado abrir en las últimas semanas y sacar la cabeza del agua en busca de un poco de oxígeno.

Ese parece ser el camino. Que en el Conurbano sólo se permitan las actividades de cercanía y de aquellos rubros imprescindibles. El resto caería en el freno de mano de 15 días que anoche parecía acordado entre la Provincia, la Nación y Capital Federal.

El problema es que la arquitectura de esa marcha atrás tiene en duda, en principio, una contraparte imprescindible: la voluntad de la gente de acatar “el esfuerzo más” que se le pedirá hoy.

Esta situación de hartazgo social la admiten aquellos que recorren los territorios. Los intendentes palpan que una mayoritaria porción de la población no parece dispuesta a volver a recluirse aún a riesgo del contagio.

Tampoco parecen contar los municipios con el personal necesario para ajustar las clavijas de la nueva cuarentena endurecida. Hay otro asunto también de peso: en muchas comunas esa realidad se cruza con la voluntad política de no generar más cortocircuitos con los comerciantes que vienen tratando de subsistir.

“¿Quién va a salir a clausurar?”, se preguntaba ayer un intendente del Gran Buenos Aires que si bien admitía que en muchos distritos la duplicación de contagios ya está en 10 días -esto implica que un distrito, por ejemplo, con 500 casos, en poco más de una semana tendrá 1.000-, la necesidad de levantar las persianas para poder trabajar y subsistir se impone sobre el temor que produce la propagación del virus.

Ya se prevé que muchas de las actividades que deberían caer bajo la guadaña de la cuarentena recargada, en los hechos, no lo harán. Esa realidad se admite en varias de las comunas del Conurbano.

Tampoco, salvo excepciones, habrá controles masivos para acorralar a estos sectores comerciales. Es el reconocimiento oficial que llega desde los distritos de que la crisis económica casi terminal para muchos de ellos no admite un empujón adicional que oficie de tiro de gracia.

“Muchos de estos comercios seguirán trabajando, aunque tengan las persianas bajas”, arriesgan con escaso margen para el error desde varias Intendencias.

Por eso, casi como un ruego, varios alcaldes plantearon al Gobernador que se adopten decisiones en espejo. Esto es, que las mismas actividades que queden vedadas en la Provincia tengan el mismo tratamiento en Capital Federal.

Se trata de una apelación que busca convencer por imitación más que por convicción. Mucho menos, por el ejercicio del poder de policía de los municipios.

Es lo mismo que está pidiendo desde el otro lado de la General Paz, Horacio Rodríguez Larreta. Básicamente, que la Provincia controle el no funcionamiento de la actividades que estarán vedadas y que el alcalde porteño planteaba seguir habilitando.

Tampoco existen certezas en torno del control sobre el uso del transporte. La profundización del cierre de estaciones de trenes es una de las medidas que se profundizarán.

La idea oficial es bajar a cerca de 1 millón el número de pasajeros que circulan entre las jurisdicciones que integran el AMBA. Implica reducir en casi 400 mil personas el número de usuarios del transporte público y de autos particulares.

En el caso del Conurbano, el control sobre los trenes requiere del concurso nacional y de sus fuerzas federales.

Esa realidad del Conurbano y La Plata contrasta con lo que se vive en la mayoría de los distritos del Interior bonaerense donde el virus encontró férreos diques de contención o apenas logró filtrarse provocando efectos acotados.

Casi como si se tratara de dos estados diferentes, en la pampa bonaerense numerosas comunas miran ajenas el escenario del AMBA y se aprestan a ampliar aún más los permisos establecidos en la denominada Fase 5, que incluyen reuniones sociales de hasta 10 personas, paseos y actividades al aire libre. También avanzan, algunas de ellas, con la habilitación de bares y restaurantes con protocolos estrictos.

A unos 70 kilómetros de La Plata, por caso, se vive una realidad bien distinta. En Chascomús, el intendente Javier Gastón acaba de anunciar la ampliación de los permisos para que los vecinos salgan a pasear entre las 8 y las 19. También, que podrán realizar actividades físicas al aire libre o ir a las plazas, con la salvedad de que no podrán usar los bancos públicos.

Esas dos realidades separadas por menos de una hora de viaje se reflejan en inquietudes distintas.

En el Conurbano la idea de apretar el torniquete sobrevuela como una imposición que no convence a muchos intendentes que deben accionar el cepo. Por eso habrá fuertes campañas en busca de concientizar a la gente de que se quede en su casa hasta que se aplane la curva de contagios. ¿Alcanzará?