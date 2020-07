“No tengo ni un solo síntoma y no tuve nada, ni siquiera un indicio”, explicó la ensenadense

Sabrina Ameghino, remera ensenadense que el año pasado fue campeona panamericana en Lima, comunicó en las últimas horas que dio positivo de coronavirus.

“Después de estar contenta o esperanzada, llega el testeo que me realicé desde la Secretaría de Salud de la Municipalidad y soy caso positivo de COVID-19. Gracias a la Doctora que se comunicó conmigo y todos los miembros de los operativos que están expuestos día a día. A cumplir el protocolo”, escribió ayer en su cuenta personal de Instagram.

Este positivo llegó después de una situación bastante particular, la cuál ella también contó a través de las redes sociales antes de saber el resultado.

“Desde el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo y desde la Secretaría de Deportes de la Nación se nos pidió que nos realizáramos testeos contra el COVID-19 para poder reunirnos y entrenar (se conoce como concentrar). El día 6 de julio, día de mi cumpleaños número 40, me realizo el primer testeo y muestra de sangre en un laboratorio que nos fue indicado desde los mencionados entes deportivos, los resultados del testeo y prueba sanguínea dieron negativos para COVID-19. A la semana siguiente me someto a la segunda prueba la cual dio negativo en sangre y positivo en el hisopado, este resultado me hacía ser positiva. Informé a quién correspondía, procedimos con los protocolos de aislamiento tanto mío como de mi hija, mis padres y mi hermana. A las 8/10 horas me entregan la contraprueba que da negativa. Por precaución pido a las autoridades municipales me hisopen nuevamente, lo cual fue hecho el día martes a la mañana”, indicó. “El día miércoles también me vuelven a hisopar, vienen desde el laboratorio que supuestamente contaminó mi muestra anterior y hacen el hisopado en mi domicilio, cuyo resultado recibo el jueves 17 de julio: negativo”, agregó. Finalmente, y luego de tantas idas y vueltas, se confirmó que la palista de 40 años tiene COVID-19.

Consultada por este matutino, Ameghino agregó en las últimas horas: “Desde el 13 estoy guardada. Ayer (por el viernes), recibí dos resultados: el de la mañana fue negativo y el de la tarde fue positivo. Ahora hay que quedarse adentro. Pero ya estaba así desde el día 13. La verdad es que no tengo ni un solo síntoma y no tuve nada, ni siquiera un indicio. Ahora espero que esto pase rápido. El hisopado oficial, que me hizo el municipio, dio positivo; y me quedé con ese, así que estaré diez días más en observación”, concluyó quien buscará poder volver a entrenarse pensando en conseguir un lugar para Tokio 2021.