Lacunza pidió bajar la emisión y advirtió que "la foto del final va a ser peor"

El ex ministro de Economía Hernán Lacunza criticó al Gobierno por no dar a conocer un plan económico y advirtió sobre la posibilidad de un proceso de inestabilidad inflacionaria ante la cada vez más creciente emisión monetaria.

En declaraciones a la prensa, Lacunza consideró las políticas implementadas muestran hoy "dos fotos inexorables: las víctimas sanitarias y las víctimas económicas, que son las PyMES y los comercios que cerraron. La Argentina eligió medidas extremas para que la primera foto no sea tan dramática a costa de la segunda. Es una cuestión política y los resultados son acordes a esa estrategia".

Al respecto, quien fuera titular del Palacio de Hacienda en el último tramo del gobierno de Mauricio Macri indicó que "en materia sanitaria los resultados son mejores a los mundiales aunque la película no terminó. Y los económicos son peores. Nosotros llegamos en una posición inicial delicada porque veníamos de un año y medio de recesión. La foto final va a ser peor".

Por eso resaltó la importancia de acordar con los bonistas, en el marco de la renegociación de la deuda, y puso de manifiesto la necesidad de "no agravar la situación fiscal. No agreguemos una tercera foto dentro de un par de meses, que no va a ocurrir en el resto del mundo, que además de las víctimas sanitarias y económicas tengamos un proceso de inestabilidad inflacionaria por un exceso de emisión.

Respecto del plan económico, Lacunza evaluó que "si en unos meses hay un iceberg, es bueno saber cómo se lo va a evitar. Eso se lo logra con un plan económico que hoy no está. No digo que no exista, pero la gente no lo conoce. Tal vez está en la cabeza de los funcionarios, pero no se sabe cuál es".