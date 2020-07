El Gobierno le dio una puntada final a la reforma judicial para enviar al Congreso

El Gobierno nacional presentará finalmente esta semana el proyecto de reforma judicial que busca ampliar el servicio de Justicia con un reordenamiento del fuero federal, la puesta en marcha del sistema acusatorio y la conformación de un consejo asesor de notables como pilares de la propuesta.

La presentación se dará en medio de las fuertes polémicas por las liberaciones en los últimos tiempos de ex funcionarios y referentes kirchneristas, y el rol que ha tomado la vicepresidenta , Cristina Kirchner, en temas de la Justicia.

“A principios de semana va a estar el Presidente (Alberto Fernández) anunciando la reforma judicial y enviando el proyecto” al Congreso, confirmó el viernes el jefe de Gabinete Santiago Cafiero.

El proyecto de ley, que doblaría los actuales 23 juzgados federales y los llevaría a 46 y fusionaría los fueros criminales (12) con los penal económico (11), seguirá en proceso de desarrollo durante el fin de semana, en un trabajo conjunto entre Presidencia y el Ministerio de Justicia que dirige la abogada Marcela Losardo.

El mismo Alberto Fernández está involucrado con la letra chica del proyecto y desde el Ejecutivo ratificaron que será el propio Presidente el que explique, en principio hoy o mañana, el espíritu de la reforma que pretende devolver a la Justicia “la confianza social y dotar al fuero federal de su dinamismo perdido”. Ayer el mandatario se reunió en la residencia de Olivos, según trascendió, con Losardo, y la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, para definir los últimos detalles para no retrasar más su presentación y envió al Congreso.

En ese sentido, anunció Fernández en la apertura de las sesiones ordinarias del Parlamento, el 1 de marzo de este año: “Nos proponemos impulsar un reordenamiento de la Justicia Federal que evite el cajoneo o la activación de expedientes en función de los tiempos políticos.”

Todo indicaría que no involucrará la composición de la Corte Suprema ni el fuero nacional, es decir, todo aquello que no entra en la órbita de la justicia federal. Pero la oposición tiene dudas, sobre todo por el rol que viene cumpliendo la ex presidenta en temas de la Justicia.

Asesor polémico

Desde la oposición y algunos sectores de la Justicia le adjudican a Alberto Beraldi -el abogado defensor de Cristina Kirchner- ser uno de los autores de las ideas centrales de la reforma judicial que impulsa la Casa Rosada. Su nombre se menciona incluso como parte del Consejo de Notables que aportará otras ideas reformistas.

Precisamente, una de las claves para esa transformación, según el Gobierno, es el consejo de notables que analizará el funcionamiento de las instituciones de la Justicia como la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura o el Ministerio Público Fiscal.

En una entrevista con el diario Página/12 de la semana pasada, Fernández ratificó la voluntad de formar ese consejo para “afianzar la administración de Justicia” que, según anticipó, lo asesorará durante 60 días y tendrá “mucha pluralidad” y “mucha seriedad académica”.

En la agenda del consejo estará el juicio por jurados, que está contemplado en la Constitución Nacional desde 1853 pero se aplica solo en seis provincias; la integración numérica de la Corte Suprema, si está bien la actual conformación de cinco miembros o si debe llevarse a siete, nueve o más ministros; y revisar la figura del “arrepentido”, cuya aplicación sobrellevó críticas por los usos políticos de esos testimonios.

La idea es que el proyecto ingrese por el Senado, en donde el oficialismo cuenta con mayoría y en donde la comisión de Justicia y Asuntos Penales la preside Oscar Parrilli.