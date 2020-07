Anunciaron el pase a planta permanente de casi 15 mil trabajadores estatales bonaerenses

El gobierno bonaerense anunció esta tarde la regularización de casi 15 mil empleados del Estado que se encontraban en una situación de precariedad laboral, entre ellos los becarios del área de salud, que pasarán a formar parte de la planta permanente, según se informó durante un acto que encabeza el gobernador Axel Kicillof en La Plata.

“Teníamos pases a planta adeudados para 638 y 8.808 trabajadores del área de Salud que habían quedado en condiciones que no correspondían. En todos los hospitales me enteré de gente que había ganado concursos y no llegaba nunca la resolución que les diera ese derecho", expresó el gobernador.

“En medio de esta época, estamos dando algunas certezas, que es nuestro compromiso con el empleo público estatal, aún con una emergencia y la pandemia. Estamos tratando de generar un camino de mejora de las condiciones de vida", aseguró el mandatario.

“Estas medidas son producto de 6 meses de estudio y un esfuerzo del Estado para cumplir con nuestro compromiso. Este anuncio involucra a 15.000 trabajadores. Entre ellos los becarios que eran trabajadores de la provincia y más de los 1.900 tienen más de 5 años de antigüedad”, agregó.

Por su parte el jefe de Gabinete Carlos Bianco dijo que "estamos para hacer anuncios sobre el empleo público, reclamos que los trabajadores que estaban pendientes y que se habían generado en la gestión anterior. El primer punto es el pase a planta del último tramo de la gestión anterior, son 638 agentes”.

"Avanzamos en la regularización de los contratos de locación de servicios conocidos como monotributos, vamos a pasar a 3.724 trabajadores y trabajadoras a planta temporaria, lo que implica mejoras salariales sustanciales”, anunció Bianco.

Y agregó: "Resolvimos el pase a planta permanente de todos los becarios del área de Salud que era un reclamo, son 1909 becarios, y designaciones del personal de la carrera hospitalaria que suman 8.808 designaciones”.