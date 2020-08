Extienden los plazos para pagar impuestos con descuento de 20%

La Provincia de Buenos Aires extendió los plazos para que los contribuyentes bonaerenses puedan acceder a los descuentos por pago en término, de hasta 20 por ciento, en los impuestos Inmobiliario Urbano y Automotores.

Según pudo saber EL DÍA, con los cambios que fueron publicados en el Boletín Oficial, ARBA anunciará el calendario fiscal vigente para el resto del año en el Inmobiliario Urbano Edificado, que prevé que la cuota 2 podrá abonarse con bonificaciones hasta el 15 de septiembre próximo; la 3 hasta el 20 de octubre; la 4 hasta el 17 de noviembre y la 5 hasta el 15 de diciembre.

En el Inmobiliario Urbano Baldío, la cuota 2 podrá pagarse con descuento hasta el 15 de septiembre; la 3 hasta el 20 de octubre y la 4 hasta el 17 de noviembre.

Respecto de los Automotores, el calendario quedó configurado de la siguiente manera: la cuota 2 podrá abonarse hasta el 24 de septiembre; la 3 hasta el 15 de octubre; la 4 hasta el 19 de noviembre y la 5 hasta el 17 de diciembre.

“Esta reprogramación de plazos apunta a que los contribuyentes cuenten con más tiempo para cumplir con el Inmobiliario Urbano y Automotores, manteniendo los beneficios por pagar en término”, explicó a este diario Cristian Girard, director de ARBA.

Las modificaciones en el calendario fiscal se suman a otras medidas de asistencia tributaria que buscan aliviar las dificultades provocadas por la pandemia.

Entre ellas están las bonificaciones de hasta 50 por ciento en Ingresos Brutos, la reducción de alícuotas en regímenes de recaudación, la mejora en el proceso de devolución de saldos a favor y los planes de pago orientados a pymes, comercios, autónomos, empresas y otros contribuyentes.

PROGRESIVIDAD

Consultado por este medio, Girard explicó que “apuntamos a cambiar la estructura tributaria para aliviar a los sectores medios y que tengan más peso los impuestos patrimoniales (inmobiliario, patente, embarcaciones y herencia). La pandemia aceleró muchos procesos que en otro contexto hubiese sido muy difícil avanzar, pero es bueno para la administración tributaria, tratando de dar más peso a los impuestos patrimoniales y más progresividad al sistema, para que paguen más los sectores concentrados. Eso es lo que hicimos con la nueva ley tributaria. Vamos a avanzar con la discusión de la ley impositiva en 2021 para debatir democráticamente quién y cómo paga, cambiar la desigualdad para que no haya una asfixia impositiva a quien no puede pagar. Trabajar más en impuestos patrimoniales y menos a la actividad. No se trata de expropiarle nada a nadie, sino hacerlo más progresivo. En IIBB buscaremos que pague más una gran empresa que una pequeña pyme”.

Con respecto a las pymes, el funcionario explicó que “identificamos una tendencia de aumento de presión a sectores pymes y pequeños contribuyentes y esto se agravó porque no se actualizaron los montos para ser agentes de recaudación en un contexto de alta inflación. Por eso primero aumentamos el monto para ser agente de recaudación de 40 millones anuales a 110 millones; ahora redujimos alícuotas y redujimos las alícuotas bancarias a 200.000 CUITs que tuvieron caída en las ventas a partir de marzo y a los que facturaron menos de 1 millón de pesos el año pasado”.

El jefe de gabinete de ARBA, Nicolás de Hoz, planteó la necesidad de ir hacia una ley impositiva “mucho más progresiva” y de “recuperar la importancia de los impuestos patrimoniales sobre quienes tienen la mayor capacidad contributiva”.