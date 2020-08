Extenderán la cuarentena hasta el 30 de agosto y preocupa el interior del país

El presidente Alberto Fernández, el gobernador Axel Kicillof y el alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta definieron que la nueva fase de la cuarentena contra el coronavirus, que comenzará el próximo lunes, se extenderá al menos hasta el domingo 30 de agosto, sin grandes cambios respecto de la flexibilización de actividades, sobre todo en la provincia de Buenos Aires.

La decisión del “tridente del AMBA” fue adoptada en una reunión que se hizo ayer por la tarde en la quinta de Olivos. Ese mismo escenario será utilizado este viernes para comunicar los detalles de la nueva fase del “aislamiento social”, en una conferencia conjunta que ofrecerán el Presidente, el gobernador bonaerense y el alcalde de la ciudad de Buenos Aires desde las 12 del mediodía.

El próximo domingo, cuando concluya la actual etapa, se cumplirán 150 días de cuarentena ininterrumpida en el Área Metropolitana de Buenos Aires y el Gran La Plata, la región que se encuentra más comprometida con la circulación comunitaria del COVID-19. Pero ayer el Presidente expresó su preocupación por “la diseminación del virus” hacia el interior del país.

En especial, el Gobierno puso la mirada sobre el aumento de casos en provincias como Jujuy, Mendoza y Río Negro, con cuyos gobernadores se comunicó anoche Alberto F. a través de una videconferencia, una vez que concluyó la reunión de dos horas con Kicillof y Larreta.

“Hay mucha preocupación por el sistema de salud”, dijo una fuente que estuvo en la quinta de Olivos.

LA CUARENTENA, EN CUARENTENA

Más temprano, los infectólogos que integran el comité de expertos le recomendaron el Presidente que no se insista con la palabra cuarentena en la comunicación gubernamental.

Entre otros, ayer estuvieron en la quinta de Olivos los especialistas Mirta Roses, Gustavo Lopardo, Javier Farina, Pedro Cahn, Santiago Levin, Alicia Stolkiner y Juan Piovani, precisaron a EL DIA fuentes oficiales.

Los infectólogos también hicieron hincapié, ante el presidente Fernández, sobre la necesidad de tener más presencia en el “acompañamiento de los pacientes terminales” del coronavirus, para que tengan una “muerte digna”.

El encuentro, ciertamente, estuvo enmarcado en una atmósfera positiva luego de que se anunciara, el miércoles, que un laboratorio argentino producirá la “vacuna Oxford”.

El gobernador Kicillof tuvo ayer su propia reunión con el grupo de expertos que lo asesora a raíz de la pandemia. Según pudo saber este diario de uno de sus interlocutores en la videoconferencia, el Gobernador sostuvo que pese al aumento de casos, a la Provincia “le quedan 1.000 camas” disponibles, pero advirtió que si continúa este nivel de contagios, “en 50 días ya no habrá más”.

Otro problema que marcó Kicillof es que “hay mucho desfasaje con la información” en la carga de datos del sistema sanitario –que está fragmentado entre el público, el privado y el sindical-. Las fuentes consultadas explicaron: “La gente que se muere hoy es la que se contagió hace 2 ó 3 semanas. Si hay más contagios ahora, dentro de un mes van a ser muchos más los fallecidos”.

Rodríguez Larreta, por su parte, ratificó ante Alberto F. y Kicillof su postura favorable al regreso a la actividad de los deportes individuales que se practican al aire libre, como el tenis, el golf y el remo, en tanto que instrumentará la reapertura de locales comerciales en zonas transitadas como en los barrios de Once, Constitución Retiro y la concurrida avenida Avellaneda en Flores.

El Gobierno porteño también tiene en carpeta la reapertura de hoteles, pero sólo para alojar a pacientes de otros distritos que estén haciendo tratamiento médico y para trabajadores esenciales que, de ese modo, no tengan que viajar entre la CABA y la Provincia. En algún punto, coinciden cerca de Kicillof: “Tenemos que priorizar el funcionamiento de la industria y el comercio”.

“Hay que cuidar que no se descontrole para que no haya que cerrar nuevamente, porque estos sectores se verían muy perjudicados y que respondieron correctamente a los protocolos”, dijeron cerca del Gobernador y agregaron: “Está a la vista que no ha habido prácticamente contagios en estas actividades”. Las precisiones de la nueva fase se conocerán hoy en la quinta de Olivos.