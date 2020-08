Argentina suma 48 muertes por el coronavirus y se eleva a 8401 las víctimas fatales

El Ministerio de Salud informó hoy 48 nuevas muertes por coronavirus en el país, con lo que el total de personas fallecidas es de 8.401, en tanto que los casos confirmados son 401.239.

Durante el reporte matutino se precisó que la tasa de incidencia de esta enfermedad es de 884 casos cada 100 mil habitantes, la tasa de mortalidad es de 2,1% de los casos confirmados y la de mortalidad, de 184 personas cada millón de habitantes.



El porcentaje de ocupación de camas de terapia intensiva por patologías Covid y no Covid es del 60,6% en el país y de 68,7% en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).



El total de casos confirmados en Argentina es de 401.239 (49,1% mujeres y 50,9% hombres), de los cuales se recuperaron 294.007, por lo cual el total de personas con infección en curso es de 98.831.



La secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, señaló que el promedio de infectados diarios de los últimos 7 días es de 9.205 y alertó por el "aumento de los casos en forma sostenida en la gran mayoría de las jurisdicciones".



También señaló que "no hay provincias que no hayan notificado casos en los últimos 14 días", aunque dos provincias (Catamarca y Formosa) no reportaron casos ayer.



Desde el último reporte emitido, se registraron 48 nuevas muertes: 30 hombres, 16 residentes en la provincia de Buenos Aires; 5 residentes en la ciudad de Buenos Aires (CABA); 1 residente en Chaco; 1 residente en Córdoba; 1 residente en Entre Ríos, 1 residente en Neuquén; 2 residentes en Río Negro; 2 residentes en Salta; 1 residente en Santa Fe; y 18 mujeres; 6 residentes en la provincia de Buenos Aires; 5 residentes en CABA; 2 residentes en Chaco; 1 residente en Mendoza; y 4 residentes en Río Negro.