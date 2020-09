La zona de Parque Saavedra continúa en jaque por un corte en el suministro de agua

Vecinos de la zona de Parque Saavedra se comunicaron este sábado con eldia.com para dar cuenta de la situación "preocupante" que están viviendo a raíz de un extenso corte de agua.

Según expusieron los frentistas, a raíz de la carencia del vital elemento tareas como la limpieza del hogar y el aseo personal se han convertido en situaciones engorrosas en las que el ingenio y la buena voluntad de amigos y familiares juegan un rol fundamental.

"Hemos tenido que ir a buscar agua a la casa de un amigo que vive en La Loma. Ojo, sólo para comer y lavarnos las manos. Hace tres días que no nos podemos bañar y no podemos limpiar ni lavar ropa. Esta situación es desesperante" sostuvo un vecino de la zona de 18 y 63.

En tanto, una vecina de 19 y 65 destacó que "se ha vuelto una pesadilla vivir sin agua". "Uno no toma dimensión del problema hasta que te pasa. Esto es una tortura. A mi edad, 65 años, apenas puedo acarrear un bidón de 6 litros por turno. A la mañana me consigo un poco de agua y después a la tarde me regalan un poco más. Con seis litros de agua tengo que lavar mis manos, ir al baño y cocinar. Es un sufrimiento", expresó.

"Buenos días. En la zona de Parque Saavedra desde el jueves tenemos problemas con el agua y el servicio eléctrico. La agradecería que publiquen sobre eso, las empresas nunca se hacen cargo de nada. No podemos lavarnos las manos con el pico de contagio de Covid", precisó otro lector.

Pasado el mediodía, la empresa ABSA emitió un comunicado refiriéndose a la situación. El mismo señala que "Las tareas que ejecuta una empresa contratista, se desarrollan sobre una cañería de hierro fundido de 300 milímetros y para poder ejecutar la reparación fue necesario disminuir la presión y los caudales del sector y por lo tanto desafectar las perforaciones ubicadas en 25 y 60; 25 y 66; 31 y 66 y también la de 19 y 66".

Y añade "Se advierte que la posterior normalización del servicio, puede generar un incremento de la turbiedad temporario, por lo que aconseja dejar correr el agua unos minutos hasta que recupere su aspecto habitual".