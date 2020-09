Alertan por amplio corte de agua en La Plata

Vecinos de un amplio sector de La Plata denunciaron un nuevo corte del servicio de agua y otra vez pusieron el grito en el cielo por no contar con un elemento fundamental para realizar tareas de higiene y limpieza en el marco de la pandemia, lo que se suma a los trastornos típicos que el faltante provoca en los hogares.

Un usuario de 15 y 69, Luis Tunes, aseguró que "me levanté a las 8 y no salía ni una gota de agua". Para el vecino "es una locura que mientras se exige lavarse las manos por el virus y mantener limpio el hogar no podamos hacer uso del servicio".

En la misma línea se manifestó Graciela desde 73 entre 16 y 17, en Altos de San Lorenzo, quien aseguró que "el corte de agua se produjo antes de las 7, no puedo usar el baño ni realizar la limpieza de la casa".

Por su parte, Susana Hernández, vecina del Parque Saavedra, afirmó que esta mañana otra vez tenían faltante total de líquido. Mientras tanto, desde hace quince días, conviven con una enorme pérdida de agua en la vía pública. "La calle está inundada y a pesar de los reclamos todavía no han arreglado la avería", añadió.

A su vez, desde 19 entre 68 y 69 señalaron que "estamos sin agua y por lo que sabemos abarca a todo el barrio". En ese sentido, también reclamaron usuarios de 8 y 71, 5 y 74 y de 57 entre 9 y 10. Estos últimos manifestaron que "seguimos padeciendo la falta de agua en nuestros domicilios al tiempo que la pérdida del vital y preciado elemento se derrocha en la vereda por una avería en la cañería de ABSA".

"A pesar de los reclamos realizados ante la Empresa desde el pasado mes de junio, nadie se hizo presente para solucionar tan serio problema. Los riesgos sanitarios que se corren son muy altos ya que es imposible llevar a cabo la higiene, tan imprescindible como necesaria. Ni qué decir acerca de la preparación de alimentos. Por favor, que ABSA se haga cargo de brindar un servicio eficiente, a esta altura inexistente", enfatizó.