El Presidente volvió a defender el súpercepo: "los dólares hace falta cuidarlos"

El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que en la Argentina se necesitan "los dólares para comprar los insumos" para la producción y afirmó que, por eso, "hace falta cuidarlos, porque los necesitan los que tienen que producir y dar trabajo, antes que nadie".

Así lo expresó al encabezar el anuncio de nuevas líneas de financiamiento para empresas y compra de electrodomésticos, en el complejo industrial Visuar, una empresa familiar ubicada en la ciudad bonaerense de Cañuelas.

En este sentido, reafirmó que los dos objetivos centrales de su Gobierno son "generar más producción y más trabajo" en la Argentina, en línea con la necesidad de que cada vez los productos que se fabrican en el país tengan mayor cantidad de componentes nacionales y menos importados.

De todos modos, dijo que, mientras tanto, hasta que se logre revertir la actual composición de insumos (mayormente importados) es importante que los dólares estén disponibles para su adquisición. "Tenemos dos objetivos: generar más producción y más trabajo", dijo el jefe de Estado, y explicó que todas las medidas que se toman van en ese sentido.

Dijo también que ya se empezó a transitar el camino de mayor producción y trabajo, incluso en el contexto de pandemia, con los protocolos aprobados para cada industria, y apostó a seguir en ese camino, "sin bajar los brazos, a pesar de los agoreros y los que maltratan".

"El Gobierno nacional sigue apostando a producir y al trabajo, no bajen los brazos. La Argentina siempre se levanta, como cada vez que ellos nos dejaron de rodillas", dijo ante empresarios e industriales que participaron del acto. No obstante, pidió que no se olviden cómo dejaron al país "en terapia intensiva" esas gestiones. "No nos olvidemos para no darles el derecho de volver a hacer con nosotros lo que hicieron", dijo al respecto el mandatario.

En este punto, recordó que este Gobierno tuvo que "poner de pie hospitales que estaba sin terminar" porque la anterior gestión pensó que "no era importante", y concluyó que se recibió "un país en terapia intensiva" y que en ese estado recibió la pandemia de coronavirus.

Visuar "es una empresa familiar de origen y capital argentino", que comenzó sus actividades en Buenos Aires en agosto de 1992 "con la importación y distribución de productos Panasonic". Desde entonces amplió sus operaciones con la distribución oficial de productos de las marcas japonesas Olympus y Samsung.