Marcos Carnevale: “Somos presos de la cultura, juzgamos al otro todo el tiempo”

“Durísimo, como si me hubiera caído de un piso 32. Todavía hoy salgo a la calle y veo la ciudad empapelada con la película y no lo puedo creer. Fue tremendo”. Así grafica Marcos Carnevale (57) cómo sufrió el golpe de ver cómo la pandemia frustraba el estreno en cines de su película “Corazón loco”, que debió llegar a los cines el 19 de marzo -un día antes de que se dispusiera el ASPO- y que, tras esperar en vano la aprobación de un protocolo que les permitiera desembarcar en las salas, se estrenará finalmente mañana en Netflix, con las actuaciones de Adrián Suar, Soledad Villamil y Gabriela Toscano.

“Desde el feminismo tampoco se puede juzgar porque, en primera medida, no se está maltratando a la mujer”

En el filme, Suar es Fernando Ferro, un prestigioso traumatólogo, que tiene una existencia normal y feliz, pero debajo de esa fachada, tiene dos vidas: de lunes a jueves, su esposa es Paula (Toscano) y de viernes a domingo, Vera (Villamil). Vive en Mar del Plata pero también en Buenos Aires. Tiene dos autos, dos trabajos, dos casas, hijos, perros y un centro de operaciones en Chascomús.

Escrita a cuatro manos entre Carnevale y Suar, “Corazón loco” se amasó durante diez años. Era “alimentada”, como la masa madre, durante las reuniones que, desde hace dos décadas -cuando empezaron a trabajar juntos en Polka- mantienen casi a diario, y en las que han alumbrado proyectos para televisión, teatro o cine.

Esta historia, sobre las peripecias de un bígamo para mantener su estructura amorosa acomodadita, la imaginaron “de movida” para la gran pantalla. Y aunque fue fuerte el impacto de saltar ahora a la chica, también tiene sus ventajas.

“Tarde o temprano iba a suceder que hiciera algo para Netflix. Para mí, como director y guionista, es fabuloso que esta historia se vea en 190 países”, admite Carnevale en diálogo con EL DIA, convencido de que este cuento tenía que ser contado en este presente, más allá de la forma.

“Nos parecía que había un momento mundial que era oportuno para darle forma a esta película”, que, advierte el realizador para los espectadores más prejuiciosos, “aparenta más de lo mismo pero no es más de lo mismo”.

Para Carnevale, no se trata de una “película machista, ni feminista”, y tampoco habla del “poliamor, porque eso está más basado en la pareja abierta, que no es el caso”. Deja en claro que su protagonista no es tampoco “un pícaro” que tiene una amante. Le gusta definirlo como “un tipo que ama a dos mujeres, que ama así, y que da la vida por ellas. El sabe que vive en una cultura monogámica y que no acepta esa condición, entonces, se ve obligado a mentir porque sino las pierde”.

Los montajes de Fernando le funcionan durante una década hasta que, como diría Tusam, lo que podría fallar falla, y, ahí, bromea Carnevale, “yo filmo la película”.

El director filmó una comedia con una situación dramática, algo que, sin embargo, no es nuevo en su filmografía que incluye títulos como “Noche de ronda”, “Almejas y mejillones”, “Anita” y, entre otros grandes éxitos, “Elsa & Fred”, “Viudas” y “Corazón de León”.

“Todas mis películas pudieron haber sido un drama. En este caso, modificándole algunas peripecias de él que puedan ser graciosas, lo que ocurre es un drama, una tragedia. Entonces, me amparo en la comedia dramática porque me parece que es una manera amable de que el espectador entre al tema, sin angustiarse, sin oscurecerse”, admite.

Más allá de las risas, espera que “Corazón loco” pueda servir para reflexionar: “Me parece que pone sobre el tapete una temática que está buena, sobre todo mirando a nuestros hijos, y cómo está cambiando el mundo, las diferentes maneras de amar que existen, y que ya no son tan condenables como lo fueron hasta hace unos años. Todavía estamos en el proceso de transición”.

POSIBLES POLÉMICAS

Es consciente de que esta historia puede llegar a herir susceptibilidades, pero no tiene miedo a las críticas. “Eso va a ocurrir porque hay fundamentalistas del feminismo que seguramente la están esperando para hacer una masacre con esto. Pero no es una película machista”, insiste Carnevale, que, como se verá en el filme, no baja línea sobre cómo se debe vivir, cómo se debe amar. Los tres personajes manifiestan posturas diferentes y así se las ve reflejadas.

“En este país, si llevaras a Videla a la pantalla serías un facho. En Alemania interpretan a Hitler cada diez minutos y no pasa nada”

“Yo no tomo partido por nadie, porque yo no soy de juzgar, no tengo autoridad para juzgar a nadie. Entonces, desde el feminismo tampoco se puede juzgar porque, en primera medida, no se está maltratando a la mujer, se está mintiendo, como también una mujer puede mentirle a un hombre”, aclara el director.

“Yo creo que cuando más debate abra, más nos va a nutrir para escucharnos y para hablar de las maneras de amar: porque somos presos de la cultura, y estamos todo el tiempo mirando al otro, lo juzgamos todo el tiempo, exigiéndole que sea de una determinada manera para ser aceptado y muchas veces la gente no es de esa manera y lo termina haciendo en la oscuridad, que es peor. ¿O cuántos homosexuales operan en la oscuridad?”, reflexiona Carnevale, quien tras veinte años de amor y dos hijos con Lily Ann Martin, conoció a Javier, con quien convive desde hace una década, y con quien se animó a armar una nueva y feliz familia ensamblada.

Más allá de todo, espera que los debates no opaquen el hecho creativo que narra, a fin de cuentas, una historia ficticia, aunque lo duda porque, dice, “hoy la ficción y la realidad pareciera que no tuvieran límite”; sobre todo en este país, donde, “si llevaras la vida de Videla a la pantalla, serías un facho”, algo que le parece “absurdo” y lo compara con Alemania donde “cada diez minutos interpretan a Hitler y nadie dice nada”.

Como director de actores que es, Carnevale dejó el pulido final de sus criaturas en manos de los intérpretes.

“Teníamos una partitura muy clara de cómo eran cada uno de los personajes y buscamos las actrices que creíamos que iban a tocar las cuerdas maravillosamente bien, y lo hicieron”, admite el director, más que conforme con el trabajo que Villamil y Toscano lograron en la película.

“Las chicas comprendieron a esas mujeres, las quisieron y las interpretaron de maravilla”, dice Carnevale, que se apoyó mucho en las actrices para buscarle el tono más adecuado a su relato.

“Yo le cedí el lugar a ellas, les dije ‘mirenlo como mujeres y si ven algo que está corrido del eje, que no está bien, analicémoslo y modifiquemos’. En eso, las chicas trabajaron mucho con nosotros, por mantener el lugar y la entereza de la mujer en la película”, remarca el director.

Dejando las posibles polémicas de lado, no cree el director a título personal que se pueda amar a dos personas a la vez. “No creo que pueda suceder tan fácil. Yo creo que ya enamorarte de una persona es difícil”, sostiene Carnevale, para quien intentar operar como su Fernando sería casi una misión imposible: “Tenés que tener un espíritu y ser un poco psicópata, como es el personaje. Además de una capacidad de inteligencia y de reacción gigantesco, a la altura de un estratega”, se ríe.

COMPINCHES DE LA VIDA

“Corazón loco” marca el regreso al set de Carnevale y Suar después de “El fútbol o yo”. Y, debido a la relación que los une, no hay objetividad que valga a la hora de hablar del actor.

“Lo conozco hace veinte años y hace prácticamente veinte años que estamos todos los días juntos, excepto ahora por la pandemia.

Nos conocemos demasiado. Somos muy amigos. Y conozco todos sus pro y contra y se los quiero de igual manera”, cuenta Carnevale, quien destaca la “disciplina” y “generosidad” de Suar, “algo bastante inusual” en la industria y que, por eso mismo, celebra.

Además de guionista y director, Carnevale es una pieza fundamental de PolKa, en donde se desempeñó como gerente de contenidos y para la cual ha firmado exitosos títulos como “Ilusiones”, “22, el loco”, “099 Central”, “Soy gitano”, “Padre Coraje”, “Sin código”, “Valientes” y muchos más. Por eso, confiesa, vive con mucha tristeza la grave crisis económica que atraviesa la empresa.

“Nos parecía que había un momento mundial que era oportuno para darle forma a esta película”

“Polka es como mi casa. Viví los momentos más lindos de mi carrera ahí adentro”, admite Carnevale. Según revela, la situación de la productora “todavía está en proceso de definición” y aunque reconoce que “seguramente nunca va a ser la Polka que fue”, está convencido de que renacerá de otra forma, “con el modo que encontremos cuando salgamos, que tome alguna nueva forma”.

Por lo pronto, admite, “Adrián no es un tipo que abandone la carrera, va a seguir adelante”, lo que lo lleva a pensar que “Polka va a mutar en alguna otra cosa” y, como el Ave Fénix, seguramente renacerá de las cenizas.

Ahora está abocado de lleno al estreno de “Corazón loco”, el filme que llegará mañana al gigante on demand de la mano de un gran elenco que incluye, además, las actuaciones de la siempre impecable Magela Zanotta (hermana de Paula) y de los desopilantes Darío Barassi (hermano de Vera) y Alan Sabbagh (amigo de Fernando).