Los gremios docentes vuelven a rechazar el regreso a las aulas y criticaron a Macri

Luego de que Macri ayer pidiera que el Gobierno abra las escuelas, desde el oficialismo y los gremios salieron a criticar al ex presidente. El ministro de Salud Nicolás Trotta lo tildó de "cínico" y especulador", mientras que desde los gremios docentes también le salieron al cruce y advirtieron que sin garantías sanitarias no habrá vuelta a las aulas.

La CTERA (Confederación de Trabajadores de la Educación), publicó un comunicado que lleva el título de "No tienen vergüenza". El mismo, que tiene la firma de la secretaria General Sonia Alesso y del Secretario General Adjunto Roberto Baradel, critica al PRO ya que considera que "descuidó la Educación, maltrata a las y los docentes , descreen de la vacunación y el cuidado; alientan políticas que están en contra de la salud y la Educación Pública. En estos tiempos tan difíciles hemos sido los docentes los que estuvimos junto a nuestros estudiantes del norte al sur de la Patria. Somos los primeros en defender la importancia de las maestras y maestros en la presencialidad".

"No vamos a dejar en manos de los que atacan la Educación, la Universidad Pública, la Ciencia y Tecnología, los que cerraron el Ministerio de Salud en su mandato se arroguen la representación de quienes recorrimos las aulas, las calles, las escuelas de nuestro querido país. En estos tiempos de pandemia las condiciones de salud, el cumplimiento irrestricto de los protocolos y las condiciones de higiene y salubridad en las Escuelas, debe ser una prioridad para el regreso a la presencialidad. No podemos permitir que se juegue con la salud, con la vida de la Comunidad Educativa", agregaron.

Por su parte, desde la FEB, Mirta Petrocini habló sobre las declaraciones de Macri y dijo que “es inadmisible que el ex presidente llame ahora a los docentes ‘héroes sin capa’, cuando durante su gestión promovió campañas de desafiliación, de hostigamiento, de persecución y se lamentó por los que tienen que ‘caer’ en la Escuela Pública”. y agregó: “Su espacio político persiguió a #docentes con sumarios, insistió reiteradas veces con propuestas salariales ‘superadoras’ que fueron a la baja, cerró escuelas (por ejemplo las de Islas), bajó presupuesto destinado a Educación y aseguró que los pobres no podían llegar a la Universidad”.

También Suteba se expresó sobre la vuelta a clases presenciales. María Laura Torre, secretaria general adjunta del gremio bonaerense, manifestó en que "lo primero es el cuidado solidario y colectivo de todos los bonaerenses. Hoy, cuando se habla de presencialidad, no la podemos imaginar de la misma manera que antes porque tampoco es igual en el resto de las situaciones".

Sergio Romero, secretario general de la Unión de Docentes Argentinos (UDA). destacó que "si el Estado no se hace presente, se diluyen las chances de ir a la presencialidad en todo el país. Entendemos que hay que hacer un trabajo con fuerte presencia del Estado, que hoy no está. Si seguimos así, estaremos transitando un ciclo lectivo sin educación como en 2020, que fue un año perdido porque cuando queda un solo chico afuera, el año ya está perdido". Mientras que en CABA, la secretaria general de Ademys Mariana Scayola sostuvo que "vemos muy difícil una vuelta a la presencialidad. En el marco del aumento de la curva de contagios, el Gobierno tiene una política de convivencia con el virus, pero no están garantizando las condiciones sanitarias para esa presencialidad".