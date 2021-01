"Es criminal", dijo un gremio docente tras el anuncio de la vuelta a las aulas en CABA

Tras el anuncio del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, sobre cómo será la vuelta a las aulas en la Ciudad de Buenos Aires, el gremio docente Asociación de Enseñanza Media y Superior (Ademys) salió a contestarle y lo hizo con munición gruesa. "Es criminal", fue la frase que utilizaron para calificar la decisión anunciada.

"Quieren empezar el 17 de febrero relativizando de manera irresponsable el avance de la pandemia en el país en general y en la ciudad en concreto", sostuvo Jorge Adaro, secretario adjunto del sindicato. Y agregó que "nos quieren convencer de que esto es posible". En una entrevista radial aseguró que "si sos Gobierno y planteás un esquema de presencialidad desde el 17 tenés que armar un plan. Ellos dicen que cada escuela se va a hacer cargo. Es una locura".

Por otro lado denunció que "están delegando de forma inconsulta la responsabilidad a los directores de las escuelas. Son irresponsables y se lavan las manos. No tienen un plan serio para presentar", y precisó que "tiene que haber elementos de higiene. Pero venimos de un año que no han podido ni siquiera garantizar el alcohol en gel para los docentes y los auxiliares".

Adaro manifestó que "nos llevan a un escenario complejo en el aumento de la circulación del virus" y que "es una política criminal para los pibes y para todos los que intervenimos en la escuela pública". También resaltó que "el Gobierno tendría que hacerse cargo de ofrecer micros escolares para los traslados de los niños y niñas y nos dijeron que no. Dejan a la voluntad de la ciudadanía la solución del transporte" y no descartó medidas de fuerza: "Vamos a reunirnos en asambleas desde el 8 de febrero para decidir lo que vamos a hacer. No descartamos tomar medidas de fuerza".