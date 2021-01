Round por round: el sangriento historial de El Dipy y Echarri

Los análisis políticos que de repente comenzó a hacer gratuitamente El Dipy en sus redes sociales lo convirtieron, sin dudas, en uno de los personajes del año pasado. Sus hilos de Twitter eran esperados por seguidores y haters con la misma intensidad para elogiarlo o defenestrarlo. Así, con el ego en el cielo, disfrutando de una popularidad que hasta entonces la cumbia no le había regalado, el músico se atrevió a meterse con el lenguaje inclusivo recibiendo un ataque inesperado de parte de Pablo Echarri. Acostumbrado a los golpes, pero también a darlos, El Dipy contraatacó con una feroz seguidillas de tuits contra el actor dando origen a la enemistad pública más sangrienta de los últimos tiempos.

“LES PIBIS”: EL INICIO DE LA SAGA

En agosto de 2020, El Dipy criticó a un joven porque usó lenguaje inclusivo en una conferencia de prensa del Ministerio de Salud. “En serio, ¿les pibis? ¿En serio nos vamos a bancar esto? ¿En serio somos tan pelotudos? Díganme viejo choto, te quedaste en el tiempo, todo lo que quieran, pero esto no me lo banco. No, así no”, escribió el cantante en su cuenta de Twitter donde compartió el video del muchacho en cuestión usando esa expresión que le puso los pelos de punta.

Entre la cantidad de críticas que recibió, sorprendió la de Pablo Echarri que, desde su casa, le dio enter a una publicación que se convertiría en histórica: “Cerrá el orto, Dipy, y dejá que les pibxs se expresen como quieran. Al final sos terrible ortiva”.

“Pensé que vacacionabas en el país. Porque sos nacional y popular. Pero te fuiste a Houston. Qué oligarca resultaste”

El Dipy,

A Echarri

El contraataque del cantante no se hizo esperar: “¡¡¡Apareció Echarri, gente!!! Me preparé toda la vida para hacer esto”. Y empezó a compartir fotos y videos en los que le tiraban tierra al actor.

Más tarde, sobre este episodio con el intérprete, El Dipy aclaró que “estoy sorprendidísimo porque piensan que porque canto cumbia y salí de un barrio humilde, soy kirchnerista o soy peronista. Yo me crié en La Tablada, partido de La Matanza. Vine desde Gualeguaychú, de Entre Ríos, a Buenos Aires. Ahora que se enteraron que no soy ni peronista, ni kirchnerista, ahora soy macrista. No soy de ninguno de ellos. No soy de nadie... La gente es la que va a sacar el país adelante”.

La guerra continuó en diciembre pasado cuando saltaron a la luz tuits racistas de Lucas Grimson, el joven que dijo “les pibis” y por el que se cruzaron en primera instancia.

El Dipy, ni lerdo ni perezoso, juntó las capturas de pantalla de esas publicaciones, y las compartió en su Twitter arrobando a Echarri y, junto a una foto de Lionel Messi haciendo un gesto de silencio, y escribió con sutileza: “Chupame la cabeza de la rata”.

Echarri no tardó en responderle con la misma altura: “Lauchita y sucia, se sabe. Y como sea sos terrible ortiva, desclasado y forro de la derecha”.

LAS CHICANAS, EL CHOQUE Y EL DESNUDO

Días atrás, El Dipy, haciendo gala de su pasión por los fierros, protagonizó un accidente durante una carrera en el Top Race, y Echarri se mofó en las redes sociales. “Maneja como habla” disparó el actor, despertando a la fiera.

“Decís que manejo como hablo. Vos manejás como actuás. Chocás estando parado en un estacionamiento”, escribió El Dipy haciendo referencia a un accidente que protagonizó Echarri con Gastón Pauls en el estacionamiento de los Martín Fierro.

“Lauchita y sucia, se sabe. Y como sea sos terrible ortiva, desclasado y forro de la derecha”

Pablo Echarri,

A El Dipy

Entre las chicanas, el cumbiero compartió una nota en la que se involucraba al actor con el escándalo narco de la efedrina y, también, con un golpe bajo, lo acusó de haber icardeado a Matías Martin con Nancy Dupláa.

El Dipy siguió con las agresiones y golpeó con sus gustos turísticos: “Es más, pensé que te ibas a vacacionar en algún lugar del país. Porque sos nacional y popular. Va... eso es lo que decís. Acá te sacaron una fotito viajando a Houston. Qué oligarca resultaste”.

Echarri no se quedó callado y lanzó sus misiles: “El Pierre Nodoyuna de la cumbia caliente por la cagada que se mandó en la pista me ‘atiende’ con un hilo plagado de fakes (noticias falsas) y otras giladas, activando la horda de zombies del partido al que pertenece. Típico. La última fake, la del viaje a USA”. La respuesta del protagonista de “Montecristo” no quedó ahí: “La próxima vez que viaje a cualquier parte del mundo, mando foto así revientan. Consejo: si no querés seguir poniendo en peligro la vida de muchos corredores padres de familia, largá el volante y quedate con el rallador, a lo sumo te rallás un dedo”, agregó Echarri.

El broche de oro llegó horas después cuando el referente de la movida tropical publicó una foto en la que el actor deja ver sus partes íntimas. “¡Hola bebé! ¿Otra vez? A ver si te entiendo: decís que todo es fake. Después que solo la última es fake. ¿O sea que lo otro es verdad? ¿O estás mintiendo en todo y te traicionó el subconsciente?”, escribió El Dipy y remató: “Borrá esto, capo. Agradece que sos ‘actor’, si no te morías virgen”.