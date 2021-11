Movilidad sustentable: el furor que suma conductores

El aislamiento de 2020 trajo consigo muchos nuevos hábitos. Uno de ellos es el de la micromovilidad: dejar el auto o el transporte público de lado y comenzar a trasladarse en dos ruedas, con vehículos más económicos y ecológicos. Muchos vieron una oportunidad de ahorrar dinero; otros, una forma de hacer ejercicio de casa al trabajo y viceversa. Lo cierto es que las ciudades se van adaptando cada vez más a esta tendencia. Lo vemos en la nuestra, en la que en muchos barrios, avenidas y diagonales, hace poco, se han incorporado ciclovías.

La sustentabilidad, el contribuir al cuidado del medio ambiente evitando la contaminación es otro factor que estimula a usar vehículos sin motor. Al regreso de la bici y los rollers, y la irrupción del monopatín eléctrico, hay que sumarles el hecho de que las grandes marcas automotrices ya presentaron sus proyectos de vehículos híbridos. Cuidar el planeta es una prioridad en muchos ámbitos.

EL BOOM DEL MONOPATÍN

Marco Namujlik (20) es uno de los tantos platenses que invirtió en un monopatín eléctrico. “Me lo compré en febrero de este año, en un principio fue para hacer movilidad en el centro desde la oficina porque cada vez es más complicado estacionar el auto en los lugares que me muevo. Voy al trabajo, al gimnasio, es mi movilidad para muchas situaciones”, dice, confesando que el factor económico es uno de lo mueve a hacerlo, ya que antes gastaba mucho dinero en remís.

¿Tenemos una ciudad amigable para este tipo de transporte? “El estado de las calles deja mucho que desear, según el técnico de teléfonos celulares. “Por suerte ahora taparon los adoquines sino rompía todo antes en Plaza Rocha o España. Para los conductores de auto sos como una bici más. Como también vas más rápido que una bici no te putean; si no te puede pasar o algo. Y mucho se quedan mirando también, porque es algo dentro de todo nuevo”.

“Si bien si no es algo barato, yo por lo menos lo terminé amortiguando porque por ahí me tomaba dos o tres remises al día cuando estaba sin auto”, explica sobre la decisión que lo llevó a invertir en su chiche nuevo.

El monopatín se carga enchufado a la pared. “El consumo de batería es muy relativo. Yo, por ejemplo, siempre voy en tercera marcha –a 25 km/h- entonces gasta un poco más, pero llego más rápido y cuando llegó a algún lado lo pongo a cargar así no me preocupo. Creo que la carga completa de batería se banca unas 60/70 cuadras”, dice Marco.

“Tiro un dato extra: atrás, por lo menos en el mío, venía una rueda con cámara de aire que son muy difíciles y muy caras de conseguir, entonces la cambié por una llanta sólida anti pinchaduras (vale lo mismo que dos cubiertas de la otra) pero no tuve nunca más problemas. Con la otra, agarrás un pocito o algo y la reventás”, suma tips Marco.

En la ciudad se ven cada vez personas que usan medios de transporte sustentable

CON LA BICI A TODAS PARTES

Definitivamente, la bici llegó para quedarse: permite ahorrar no sólo dinero sino también tiempo que antes se perdían en embotellamientos. Y ni hablar de la solución que ofrece al no tener que buscar un lugar en el centro donde estacionarla.

Las nuevas bicisendas de La Plata ofrecen además mayor comodidad para quienes eligen este medio de transporte para ir a trabajar, estudiar o moverse de un barrio a otro.

Diego Albervide es comunicador social. Vive en Gonnet y trabaja en CABA. Desde hace unos meses, decidió no trasladarse más en auto y subirse a las dos ruedas. “Empezó la inquietud desde la paulatina reapertura de actividades. Eso hizo muy notorio el flujo de pasajeros de los micros que hacen La Plata-Capital. De un día para el otro, por la zona de Plaza de Mayo, en hora pico, directamente dos o tres seguían de largo porque ya venían completos de acuerdo al aforo permitido entonces. Para colmo, en mi caso, dependo del que viene por Centenario (el que vuelve por AU tiene mayor frecuencia). Entonces medio harto de la situación, consulté a un conocido que es guarda del ferrocarril respecto a frecuencias, furgón, seguridad y demás cuestiones del tren y me animé a viajar en ese medio, llevando mi bici. No sólo es más práctico, sino también ultra económico: el boleto Gonnet-Constitucion está menos de 13 pesos”, cuenta el marplatense radicado en nuestra ciudad hace muchos años.

“Desde casa hasta la estación de Gonnet tengo unos 3 km; una distancia similar a la de Constitución con la oficina. Termino haciendo casi 12 kilómetros pedaleando por día. Obviamente traigo conmigo una muda de ropa, toalla y elementos de aseo personal –nos cuenta Diego, por audios, desde el tren-. Estoy súper contento: mejoró mi calidad de viaje, aunque tarde un poquito más, pero es media hora, como mucho”, se entusiasma Diego, que le encontró la vuelta a ahorrar dinero, hacer ejercicios y, sobre todo, no ver pasar uno o dos micros llenos desde la parada.

Marco Namujlik sube su bicicleta al tren para ir a trabajar a Capital Federal durante la semana

LA EXPERIENCIA ROLLER

Patinar no es sólo un deporte. Hay quienes, como Valentina Vera (26) eligen la capacidad de poder trasladarse y hacer equilibrio con dos o más ruedas en los pies, para moverse de un lugar a otro de la ciudad.

La joven da clases de rollers y patina desde muy chica. “Los uso como medio de transporte y también como deporte. Lo elijo por ser un medio sustentable y por el ejercicio físico”, dice.

¿Es simple moverse en rollers en nuestra ciudad? “La verdad que no, porque la mayoría de las calles no están en buen estado y las personas que manejan los autos no respetan nuestro espacio”, de descarga la patinadora.

Uno de los consejos que comparte Valentina para quienes quieran sumarse a la movida de trasladarse en rollers es que “primero aprenda bien a desplazarse y frenar con seguridad antes de patinar por la calle; como también que use todas las protecciones”, como casco y rodilleras, que son fundamentales.

Valentina Vera se mueve en rollers por la ciudad y usa toda la protección

AUTOS HÍBRIDOS Y ELÉCTRICOS

Hay quienes no quieren abandonar la comodidad de trasladarse en auto pero quieren tener acciones activas en cuento al cuidado del medio ambiente. Para ellos, los autos híbridos y/o eléctricos son una gran solución. Es una de las tendencias que se impone en los países desarrollados. Por citar un ejemplo, el 50 por ciento de las ventas de autos 0 Km de Noruega en 2020, fueron de rodados eléctricos.

En nuestro país, la apuesta son los autos híbridos. Es decir, que tienen dos motores: uno tradicional y otro eléctrico. Este tipo de automóvil disminuye considerablemente las emisiones de CO2; y la autonomía de un motor eléctrico es de hasta 400 kilómetros en promedio.

Según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), desde enero de 2020 se vendieron 800 autos híbridos y 40 unidades 100% eléctricas en nuestro país. Son cifras bajas, pero muestran una tendencia que llega para seguir consolidándose.

En este sentido, hay mucho por hacer por parte del Estado, ya que la infraestructura argentina aún es débil para este tipo de vehículos, para los que se necesita una buena red de carga a lo largo y a lo ancho del país. Materias pendientes, que se irán adecuando a medida que crezca la demanda de este tipo de vehículos, que los expertos indican que será cada vez mayor.

En Noruega, los autos eléctricos son modena corriente