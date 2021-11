Crecimiento personal: cómo transformar tu vida en 6 pasos

Por la Lic. Rocío Biroli

¿De qué hablamos cuando hablamos de crecimiento personal?

Crecer como persona es un proceso que nunca termina. Lamentablemente no siempre tomamos las mejores decisiones y podemos encontrarnos en una situación en la que nos sentimos desconectados de nosotros mismos, viviendo en piloto automático (o como suelo decir, por default).

Cuando somos conscientes que estamos atrapados en esta forma de vivir a la que estamos acostumbrados, pero no nos satisface, es momento de hacer un cambio.

¿Y cómo lo hacemos?

El primer paso es revisar nuestro presente, como si observáramos una foto, para chequear si estamos conformes con lo que vemos en cada uno de los dominios de nuestra vida. Por ejemplo: si estamos satisfechos con el trabajo, nuestra situación sentimental, las relaciones que tenemos (incluida la relación con nosotros mismos) etc. y a partir de ahí ponernos en acción para transformar aquello que no nos gusta para poder recuperar nuestro bienestar y nuestro nivel de autosatisfacción.

Esta transformación comienza en nosotros mismos, porque el cambio es un proceso individual y personal, y nadie puede cambiarnos si nosotros no queremos hacerlo. Transformar nuestra vida requiere autorreflexión, ser conscientes de nuestra propia capacidad para lograr nuestras metas y exige compromiso, tiempo, energía y estrategias claras y realistas.

6 claves para transformar tu vida

Pero, ¿qué podemos hacer para transformar nuestra vida? ¿qué acciones podemos llevar a cabo para posibilitar un cambio hacia el bienestar y la autosatisfacción? A continuación, podés encontrar seis claves que te permitirán transformar tu vida de manera positiva. Son estas:

1. Autoconocimiento y autoconciencia

Puesto que el crecimiento de una persona es un proceso individual y personal, el primer paso para transformar tu vida es conocerte a vos mismo.

Tomarte un tiempo para averiguar qué es lo más importante para vos, qué es lo que querés lograr en tu vida, qué te hace feliz, cuáles son tus sueños o en qué momento de tu vida te encontrás es el inicio de tu transformación y tu desarrollo personal. Esto te ayudará a tener una perspectiva más realista de a dónde estás y dónde querés ir.

2. Desafiá tus creencias limitantes y salí de tu zona de confort

La zona de confort es un estado mental que no permite el crecimiento personal y es un hábito que puede ser perjudicial para lograr un alto grado de satisfacción en el modo de vivir la vida. Cuando decidís hacer un cambio en tu vida, pero algo te impide avanzar y te mantiene anclado a esa situación que te resulta cómoda, estás poniendo en riesgo tu crecimiento personal. Esto supone un gran costo emocional y un impedimento para seguir con tu transformación hacia un mayor bienestar.

Es necesario tener en cuenta que para salir de la zona de confort hay que enfrentar la incertidumbre que eso conlleva. Lo nuevo y desconocido suele traer miedos asociados y a veces eso nos paraliza. Confiar en nuestras posibilidades ayuda a superar el miedo al fracaso que nos impide desarrollarnos.

3. Estate abierto al cambio

Salir de la zona de confort requiere cambiar las creencias limitantes por creencias potenciadoras, porque, en la mayoría de los casos, estas limitaciones las pone la mente.

Si las limitaciones las pone la mente, eso quiere decir que la propia mente también puede ayudarnos a superar las barreras o los obstáculos que pueden ir apareciendo en nuestro día a día. Estar abierto al cambio y tener voluntad para llevarlo a cabo es un requisito indispensable para poner en marcha cualquier transformación.

4. diseñar un plan de acción

Para lograr los objetivos, es necesario planificar los movimientos y definir la manera de alcanzar las metas que consideramos que son importantes para nosotros.

Cuando sepas qué es importante para tu felicidad y tu bienestar, debés establecer metas a corto, medio y largo plazo para poder pasar a la acción. De nada sirve querer transformarse si no hacemos nada para cambiar. Recordá que las metas pueden ir cambiado, así que debes ser flexible. Lo importante es ir paso a paso para lograr la transformación.

5. Responsabilizate y abandoná el victimismo

Es frecuente que muchas personas no se responsabilicen de los problemas que les afectan y buscan la causa fuera o culpen a otros de sus errores. ¿Por qué a mí me pasa esto? ¿por qué no reconocen lo que hago? o ¿por qué no cambia la otra persona?... es más fácil hacerse la víctima y esperar a que las cosas sean de otra manera.

Sin embargo, la responsabilidad (o como me gusta pensarlo: la “respons-habilidad”), entendida como la habilidad para responder, es esencial en cualquier proceso de cambio. Tiene que ver con el empoderamiento, el autoliderazgo, en cómo respondemos a los sucesos que ocurren a nuestro alrededor, y es vital para la transformación de nuestra vida. “Respons-habilizarse” frente al cambio es una de las claves del crecimiento personal.

6. Pedí ayuda

Transformar o cambiar tu vida es un proceso que lleva un esfuerzo. Hace falta aprender una serie de habilidades y recursos de gestión de las emociones, las relaciones interpersonales, el autodescubrimiento y el empoderamiento, lo que permite lograr el equilibrio emocional y el bienestar tanto físico como mental.

Para poder adquirir estas competencias para el cambio, a veces necesitamos la ayuda de un tercero que, además de estar entrenado para acompañar cambios y desafiar nuestras creencias limitantes, nos aporta una mirada diferente de la que podamos tener y nos ayuda a ordenarnos y accionar hacia aquello que queremos lograr.

No hay recetas que funcionen para todas las personas igual. De todas maneras existen variedad de opciones para incursionar cuando decidimos hacer un cambio Entre esas opciones el life coaching es una excelente herramienta que puede proporcionarnos numerosos beneficios. Por ejemplo:

- Mejorar la comunicación con uno mismo y con los demás

- Mayor autoaceptación

- Aprender a establecer objetivos y metas realistas

- Detectar creencias limitantes

- Descubrir las propias necesidades y deseos

- Aprender a gestionar las emociones

- Mayor bienestar y calidad de vida

- Reducción del estrés

No olvides que la capacidad de cambiar tu vida está en vos!

