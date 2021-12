Melconián: "En los últimos diez años todo se ha hecho de forma muy berreta"

El ex presidente del Banco Nación y flamante titular del IERAL de la Fundación Mediterránea, Carlos Melconián, se refirió a la situación económica de la Argentina de la última década al afirmar que "todo se ha hecho de una forma muy berreta". En esa línea se mostró crítico por "la falta de crecimiento", la suba de la pobreza y la escasa creación de empleo formal.

"Desde el 2011 a la fecha estamos 25 puntos abajo en crecimiento contra países latinoamericanos del Pacífico, 15 puntos abajo contra Uruguay y empatados con Brasil. Sin embargo, todavía crees que Argentina es un lugar privilegiado", sostuvo a la prensa.

Melconián analióz que "hay un conjunto de problemas que en algún momento hay que solucionar, empieza a imponerse la realidad y la demanda de la gente. Esa demanda va virando: hubo una década en la que la gente quiso privatizar, y en otra quiso volver a estatizar".

En ese sentido, dijo que "muchos querían ‘Estado, Estado, Estado’ y tenían que esperar 14 años un teléfono hasta que en dos días tuviste dos líneas, si querías. De ese fenómeno de prueba y error hemos entrado en la recta final, aunque faltan dos años, para que empiecen a aparecer demandas sociales postergadas que impliquen nuevamente un cambio de modelo".

En esa línea, analizó que el país se dirige a un "modelo occidental, capitalista, que provee bienes públicos, que deja la iniciativa al sector privado, que genera inversión, empleo, empieza a imponerse".

"La población económicamente activa de Argentina es de unos 22 millones, del total de 45 millones de habitantes. Unos 2 millones están desocupados y hay 7 millones informales. Están los monotributistas, los estatales y los que generan, que son 5,9 millones. Escuchá los números: de 22 millones de trabajadores, 5,9 millones. Hace 14 años que el sector privado está trabado en la creación de trabajo", señaló en el diálogo que mantuvo con la periodista María Laura Santillán.

En ese marco, Melconián planteó: "¿Se puede entender que un país durante 14 años no haya generado empleo neto formal? No puede ser. ¿De qué viven? No están en el 40% de pobreza. ¿Por qué no actualizan las relaciones laborales? En 14 años no tomaste una persona formalmente y creaste 7 millones de personas que trabajan en la informalidad. Argentina debe y va a hacer un cambio organizacional, una modificación integral".

El economista auguró cambios a futuro al deslizar que "las sociedades progresan, no se suicidan. Tienen la capacidad de decir que no. Van apareciendo generaciones nuevas con demandas nuevas".

Y añadió que "simultáneamente frente a esa realidad, frente a ese deterioro y frente a 'berretalandia', empiezan a aparecer fuerzas que dicen “basta, pará”. Que demandan otra cosa".

"A los países se les cierran y se les abren las oportunidades. A mí me generó la idea de una nueva oportunidad la elección del 14 de noviembre. Se abrió el arco de nuevo y entonces, sepan los que pueden tener la manija en algún momento, que la sociedad está dispuesta a darle una oportunidad a alguien diferente en el 2023. Me imagino a la sociedad premiando al que vaya cumpliendo con sus nuevos objetivos", auguró el ex extitular del Banco Nación.