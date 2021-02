Insisten en la necesidad de suspender las PASO en la Provincia

El diputado provincial Fabio Britos insistió hoy en la necesidad de que se suspendan las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en la Provincia de Buenos Aires al considerar que "termina siendo solo una encuesta demasiado cara" en el contexto de la pandemia por coronavirus.



Se refirió así al proyecto de suspensión de las primarias presentado el jueves pasado por el bloque 17 de noviembre, que integran los diputados Mario Giacobbe y Britos, quienes propusieron suspender "por única vez" las disposiciones de la Ley 14.086.



Britos explicó en declaraciones radiales que las PASO "perdieron lo que buscaban, que era transparentar la vida interna de los partidos", y señaló que "hoy es solo una gran encuesta, demasiado cara".



En este punto, el legislador se refirió a la cuestión sanitaria y expresó que "según dicen los científicos y los especialistas lejos va a estar de ser un recuerdo la pandemia en agosto" -fecha prevista para los comicios-.



Al mismo tiempo, advirtió que "no es conveniente iniciar una campaña en junio" porque entre otras cosas, supone "una aglomeración de gente, cosa que se recomienda no hacer".



Además, Britos habló de las "pérdidas de recursos de los municipios" ya que "el vecino, afectado por la cuestión económica, dejó de contribuir y de pagar sus tasas".



A lo que sumó que los distritos "aumentaron mucho sus gastos, no solo por la cuestión sanitaria sino por los otros servicios".



Para el diputado provincial "mantener las PASO en este marco, con la pandemia y flujo de dinero que significa, es un sinsentido, y las circunstancias indican que es conveniente suspenderlas".