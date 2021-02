"Fua, el Diego": vio la silueta de Maradona en la pierna de su novia tras exponerse al sol en la Costa

¡Diego está! Pero no sólo en los recuerdos y en las imágenes que se repiten en la tevé, en grafitis, videos, remeras, tatuajes y otros tantos elementos de la visual cotidiana. Y es que sus fanáticos continúan viéndolo en las siluetas que, como por arte de magia, se dibujan ya sea en el cielo, en una pared y hasta en la pierna de una joven que se quemó con el sol en Santa Teresita durante sus vacaciones y a la que se le formó la figura del genio del fútbol mundial.

Al menos así lo afirma su novio, Julián, de 17 años, fanático de River y ultraseguidor de Diego. A través de su cuenta de Instagram, el chico publicó la foto y tiró : "Mi novia se quemó en la Costa y me van a llamar loco, pero yo lo veo al Diego, hermano".

Al ser consultado por esta aparición del Diez en la pierna de su novia, Luciana, de 15 años, contó que "estábamos comiendo y me fije en su pierna. Ahí me di cuenta de la marca que le había quedado". Según relató “ella me dijo que también lo veía, pero que no le dio importancia. Yo como fanático me di cuenta rápido".

La publicación se viralizó y una vez más dio lugar en las redes sociales a la famosa frase "fua, el Diego", para celebrar lo que para los maradonianos es un verdadero milagro. "Toda la vida fui maradoniano, gracias a lo que mi papá me habló de él. Representa todo lo que siento por el fútbol, el amor a la camiseta y todo lo que transmitió dentro y fuera de la cancha", afirmó.