Una familia tipo necesitó en febrero $57.997 para no caer debajo de la línea de la pobreza

La Canasta Básica Total (CBT) registró en febrero un aumento de 2,7%, respecto de enero, y una variación interanual de 42,2%, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).



En tanto, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que mide exclusivamente el consumo de alimentos sin tener en cuenta las tarifas, la variación mensual respecto de enero fue de 3,6% y la interanual es 46,4%, agregó el organismo.



Y, con relación a diciembre de 2020, la Canasta Básica Total (CBT) registró en febrero un aumento de 8,4% y la Canasta Básica Alimentaria (CBA), una suba de 7,0%, precisó el Indec.



De esta forma, en febrero la canasta básica total por persona adulta tuvo un valor de $18.769,41 y la canasta básica alimentaria individual, $7.953,14.



En este marco, un grupo familiar compuesto por dos adultos y dos menores necesitó contar con ingresos por $57.997 para no caer debajo de la línea de la pobreza y de $24.575 para no caer en la indigencia.



En el caso de un hogar con tres integrantes (una mujer de 35 años, su hijo de 18 y su madre de 61), la CBT tuvo un costo de $19.565 y la CBA, de $46.173.



Y, para un hogar de cinco integrantes (un varón y una mujer, ambos de 30 años, y tres hijos de cinco, tres y un años), la CBT equivalió a $25.848 y la CBA, a $61.001.



En febrero, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó 3,6% y acumuló un incremento de 40,7% interanual, impulsado por el alza de la división Alimentos y bebidas, la de mayor incidencia en todas las regiones.



Los aumentos observados en Frutas; Verduras, tubérculos y legumbres; Aceites, grasas y manteca; e infusiones fueron parcialmente compensados por leche, productos lácteos y huevos y las Carnes y derivados, que mostraron subas por debajo del promedio.



Dentro del rubro se destacó la desaceleración de los precios de Carnes y derivados hasta 2,8% mensual (contra 7,9% en enero) por la implementación de un acuerdo con frigoríficos y de Frutas hasta 6,7% mensual (vs. 9,7% en enero).



Carnes, frutas y hortalizas son productos particularmente sensibles al interior de la canasta de alimentos y representan buena parte del consumo de los argentinos, como advierte el Observatorio de Precios del Centro de Economía Política. (CEPA).



En ese sentido, en su último informe CEPA consignó que los precios de distintos cortes de carne registraron en febrero una desaceleración respecto de los meses precios, tras el raid alcista de 2020, mientras que las frutas y hortalizas mantienen una alta volatilidad con alzas interanuales superiores al 400%.



En enero pasado, la Canasta Básica Total había registrado un aumento de 4,2% y la Canasta Básica Alimentaria, una suba de 4,6%, en ambos casos en relación al mes anterior.



La desaceleración del alza en los valores fue más fuerte si se la compara con diciembre, cuando la la Canasta Básica Total había registrado un aumento de 4,7% y la Canasta Básica Alimentaria, una suba de 5,1%.



Estos datos coinciden con la desaceleración observada en el incremento del IPC, que en febrero fue menor al de los últimos dos meses previos (4% en diciembre y enero), lo que llevó a que la variación interanual quedara en 40,7%, sensiblemente por debajo del 50,3% registrado en el mismo mes pero de 2020.



La canasta básica alimentaria responde a los requerimientos normativos kilocalóricos y proteicos imprescindibles para un determinado grupo familiar, compuesto entre otros productos por pan, arroz, fideos, papa, azúcar, legumbres secas, carne, menudencias, fiambres, aceite, huevo y leche, entre otros.



En tanto, para determinar la canasta básica total se utiliza como base la canasta familiar y se le suma los precios de bienes y servicios no alimentarios, valorizando cada mes con los precios relevados por el índice de precios al consumidor del Gran Buenos Aires (IPC-GBA).