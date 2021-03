VIVO.- Mauricio Macri presenta su libro "Primer tiempo" rodeado de dirigentes y ex funcionarios

El expresidente Mauricio Macri está presentando hoy su libro "Primer Tiempo" en un acto en el barrio de Palermo con la presencia de los principales referentes de Juntos por el Cambio, en un evento que será transmitido por redes sociales.

"Tengo una magnífica impresión de lo que he leído. Lo mejor es su sinceridad. Habla con sencillez y claridad. Está muy bien escrito, sobre su gestión gubernamental. Reconoce éxitos y fracasos", abrió la jornada el premio Nobel de Literaruta, Vargas Llosa.

El propio Macri convocó por Twitter a acompañarlo en el lanzamiento del libro que refleja su gestión de cuatro años al frente del Poder Ejecutivo.

"Primer tiempo ya está en las librerías! Los espero mañana a las 18:00. Hacemos transmisión en vivo de la presentación del libro en todas las redes", posteó ayer Macri para promocionar la publicación.

Este evento -que se desarrollará en el Centro de Convenciones Buenos Aires, ubicado en la avenida Figueroa Alcorta 2099 del barrio porteño de Recoleta- marcará la reaparición pública de Macri desde el 7 de diciembre de 2019, cuando se despidió de sus seguidores en Plaza de Mayo, poco antes de dejar la Presidencia.

A medio camino entre un lanzamiento editorial y su vuelta a la política, Macri aprovechará la presentación de "Primer Tiempo" para salir luego a recorrer varias provincias (serán ciudades de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe) y trazar los primeros bocetos de listas de candidatos.

Hasta ahora, su actividad política se limitó a mensajes que difundió en las redes sociales -con los que alentó marchas opositoras- y a una serie de entrevistas que concedió el año pasado.

La promoción del libro abre las puertas para su regreso a la política presencial -desde que dejó el Gobierno solo mantuvo reuniones virtuales o de carácter privado- y a la posibilidad de sondear los próximos candidatos legislativos en las provincias.

Al igual que otros políticos o personalidades del espectáculo, Macri contó con un equipo editorial para sacar adelante el proyecto.

Los elegidos, en su caso, pertenecen al riñón de su armado político: Hernán Iglesias Illa trabajó durante 20 años como periodista antes de convertirse en subsecretario de Comunicación Estratégica en Jefatura de Gabinete y, desde allí, quedó a cargo de la comunicación del gobierno de Cambiemos.

En 2016, inauguró su rol como cronista del macrismo y publicó "Cambiamos", un diario de la campaña presidencial de Macri.



El exministro de Cultura Pablo Avelluto es el otro artífice de "Primer tiempo". Conocedor del detrás de escena del mundo del libro, trabajó como editor y como director editorial de la Región Sur de Random House Mondadori Argentina entre 2005 y 2012.



"Es la crónica de nuestros logros y de las duras batallas que tuvimos que dar contra el populismo", dice Macri en la contratapa del libro, y agrega: "Es el relato de nuestros aciertos, pero también de nuestros errores".



Ya sea por una cuestión ideológica o en señal de rechazo a la decisión del expresidente de privilegiar a Mercado Libre como vía de expendio de su publicación -de hecho utilizó a esa empresa como plataforma de lanzamiento- algunas librerías adelantaron que no tendrán al libro en su mesa de novedades.



Tal es el caso de Sudestada, que fundamentó públicamente su decisión: "La política no es un juego de primeros y segundos tiempos, es mejorar las condiciones de vida de la gente, que, en nuestro país, bajo el gobierno de Macri llegó al 50 por ciento de pobreza".



"El país de los Macri es un país para pocos, un modelo que arruinó a miles de comercios y emprendimientos y cooperativas por falta de apoyo, que pensó que con la inédita y millonaria deuda usurera del FMI iba a poder seguir jugando a la política. No tienen nada que aportar. No vamos a difundir sus mensajes de mentira y pose pro", agregó Sudestada.