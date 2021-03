El Covid y sus problemas neurológicos semanas después de transitar la enfermedad

Samar Khan vive en Chicago, Estados Unidos, y en el otoño pasado transitó un caso leve de coronavirus. Pensó que tras unos días de reposo iba a recuperar su vida normal. Nada la alteró ni la intranquilizó.

Pero varias semanas después, una vez que ya estaba en actividades otra vez dijo, "esta extraña constelación de síntomas comenzó a aparecer".

Tenía la visión borrosa y zumbidos en los oídos. Todo empezó a oler a cigarrillos. Comenzó a sentir un hormigueo en una pierna y le temblaban las manos mientras se ponía delineador de ojos. Algo estaba mal.

En ese mismo momento, en una llamada para su trabajo en servicios financieros, sintió como si acabara de salir de la anestesia. Y durante un debate sobre política con su esposo, Zayd Hayani, "no recordaba lo que estaba tratando de decir o cuál era mi postura", dijo en el New York Times.

A finales de año, la joven fue trasladada a una clínica especial para síntomas neurológicos relacionados con Covid en el Memorial Hospital en Chicago, que estuvo evaluando y asesorando a cientos de personas de todo el país con problemas similares.

Ahora, la clínica, que atiende a unos 60 pacientes nuevos al mes, publicó el primer estudio centrado en los síntomas neurológicos a largo plazo en personas que nunca estuvieron lo suficientemente enfermas físicamente por Covid-19 como para necesitar hospitalización, que incluye Sra. Khan.

El estudio de 100 pacientes de 21 estados, publicado el martes en The Annals of Clinical and Translational Neurology, encontró que el 85 por ciento de ellos experimentaron cuatro o más problemas neurológicos como confusión mental, dolores de cabeza, hormigueo, dolor muscular y mareos.

"Vemos a personas que son personas realmente muy funcionales, acostumbradas a realizar múltiples tareas todo el tiempo y a estar en la cima de su juego, pero, de repente, es realmente una lucha para ellos", dijo el Dr. Igor J. Koralnik en el NYT , jefe de enfermedades neuroinfecciosas y neurología global de Northwestern Medicine.

El informe, se informó que la edad promedio de los pacientes es de 43 años y subrayó la comprensión emergente de que para muchas personas el Covid prolongado puede ser peor que sus ataques iniciales con la infección.

Este mes, un estudio que analizó registros médicos electrónicos en California descubrió que casi un tercio de las personas que luchan con síntomas prolongados de Covid, como dificultad para respirar, tos y dolor abdominal, no tenían ningún signo de enfermedad en los primeros 10 días después de su aparición dio positivo por el coronavirus. Las encuestas realizadas por grupos dirigidos por pacientes también encontraron que muchos sobrevivientes de Covid con síntomas a largo plazo nunca fueron hospitalizados por la enfermedad.

La Dra. Allison P. Navis, especialista en enfermedades neuroinfecciosas del Sistema de Salud Mount Sinai en Nueva York, dijo que alrededor del 75 por ciento de sus 200 pacientes post-Covid estaban experimentando problemas como "depresión, ansiedad , irritabilidad o algunos síntomas del estado de ánimo ".

Los participantes en el estudio eran abrumadoramente blancos y el 70 por ciento eran mujeres. El Dr. Navis y otros dijeron que la falta de diversidad probablemente reflejaba la demografía de las personas capaces de buscar atención relativamente temprano en la pandemia en lugar del espectro completo de personas afectadas por síntomas neurológicos posteriores a la Covid.

"Especialmente en la ciudad de Nueva York, la mayoría de los pacientes que se enfermaron de Covid son personas de color y pacientes de Medicaid, y esos no son en absoluto los pacientes que uno ve en el centro post-Covid", dijo el Dr. Navis. “La mayoría de los pacientes son blancos, a menudo tienen un seguro privado, y creo que tenemos que averiguar un poco más qué está sucediendo allí con esas disparidades, si es simplemente una falta de acceso o si los síntomas se descartan en personas de color o si es otra cosa ".