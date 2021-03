Batalla campal en la capital de Formosa por la vuelta a Fase 1: balas de goma, gases y heridos

La capital de Formosa vive un caos por estas horas tras decretar la vuelta a la Fase 1 del aislamiento. Es que tras conocerse 17 nuevos casos de coronavirus, el gobierno de Insfrán decidió volver a una cuarentena estricta, por lo que los vecinos se manifestaron en las calles. El resultado, balas de goma, piedras volando por los aires y heridos. Una verdadera batalla campal.

Ya anoche se pudieron ver manifestaciones de disconformismo social con la medida adoptada en la puerta de la gobernación. Pero pasado el mediodía de hoy la situación se desbordó y tuvo que actuar la policía, que debió usar la fuerza para contener a quienes protestaban. Es por ello que dispararon balas de goma y hasta tiraron gases lacrimógenos. Ese fue el preciso momento en que, mientras gritaban "queremos trabajar", la multitud intentaba pasar la valla policial.

Las redes sociales se hicieron eco rápidamente de los incidentes. Varios jóvenes utilizaron las redes sociales para dar cuenta de las heridas sufridas tras la violenta represión policial. “Hacen lo que quieren. Los comerciantes no tenemos sueldo fijo. Si no vendemos, no tenemos plata. No vivimos del Estado ni de planes”, dijo una mujer al canal TN. También sostuvo que “los comerciantes queremos trabajar sin restricciones. Nos cortan el horario y tenemos que cerrar a las 21. No nos dejan trabajar tranquilos”.

“Es una vergüenza que nos volvamos a encerrar por 17 casos. Tuvieron un año para organizarse en materia sanitaria y no lo hicieron. Es mentira lo que dicen los ministros. Volver a Fase 1 es arruinar lo poco que quedaba”, se quejó otro de los manifestantes.

Cabe destacar que Insfrán decidió volver a la Fase 1 luego de que fuera criticado por los polémicos operativos sanitarios, los cuales habrían vulnerado los derechos humanos. Debido a ello la Corte Suprema de Justicia emplazó al Gobernador formoseño a que informe si sigue funcionando el centro deportivo adonde eran enviados los vecinos sospechosos de tener Coronavirus y sus contactos estrechos y también si existen más establecimientos como ese.