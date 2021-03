Informe Pincha: "Cuando me dijeron de Estudiantes no lo dudé", afirmó Rogel

Fue el último en llegar. Sin embargo, un puñado de entrenamientos y a la cancha por el lesionado Fernando Tobio. Así fueron los primeros días de Agustín Rogel en Estudiantes.

"Desde el momento en que llegué mis compañeros me recibieron de la mejor manera, eso me ayudó mucho en la adaptación", arrancó contando el defensor uruguayo durante la conferencia de prensa que encabezó esta mañana.

Después de la práctica en el Country, Rogel tuvo contacto con la prensa y habló de su llegada al Pincha, de lo que puede aportarle al equipo y de lo que les pide el entrenador Ricardo Zielinski.

"Cuando me dijeron de la propuesta de Estudiantes no lo dudé, es un club importante que me interesaba venir", dijo respecto de su incorporación procedente del fútbol francés.

Sobre cómo definía su manera de jugar, indicó que se considera "un jugador agresivo, que en el duelo de uno contra uno trato de salir jugando y cuando no, no me da miedo reventarla".

Y dejó un concepto de lo que fueron las primeras prácticas con el nuevo cuerpo técnico: "Zielinski es un técnico que le gusta mucho la pelota parada y lo trabajamos mucho en la semana. Nos pide un orden, con una posición que respetar".