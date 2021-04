Tres municipios bonaerenses pasan a Fase 2 y suspenden las clases presenciales

Tres municipios fueron incorporados a Fase 2 por pedido de los intendentes y a partir de la semana próxima suspenderán las clases presenciales por 15 días, informó hoy el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco.

Se trata de Zárate, Castelli y General Villegas, distritos que se suman a los distritos con mayores restricciones como son los que integran el AMBA, donde el comercio cierra a las 19hs. y las escuelas retomaron el dictado de clases de manera virtual.

Durante la habitual conferencia de prensa en la que se informa sobre la situación epidemiológica provincial, el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, remarcó que la adaptación al decreto del Gobierno nacional "es una medida temporal por estas dos semanas" y se mostró "muy optimista" respecto que la situación mejore en la medida que se respeten las medidas restrictivas aplicadas para bajar el nivel de circulación de personas.

"Este es un decreto que tiene un princpio y un fin y al otro día deja de tener validez. Obviamente está la esperanza y es lo que todos queremos", dijo Bianco al ser consultado sobre la posibilidad que el lunes 3 de mayo regresen las clases presenciales. "La verdad es que no me gusta dar clases por Zoom, a mí me gusta ir a la universidad y explicar con la tiza y en presencia. Sabemos que la mejor forma de dar clases es presencial. Lo que pido es que se respeten todas las medidas de cuidado para que empiecen a caer los casos y nuestro sistema sanitario no llegue a una situación de colapso", agregó el funcionario.

Bianco adelantó que posterior al 30 de abril se va a continuar con la Fase 2 activida por otros 15 días en los que se suspenderá la presencialidad de las clases "sólo donde sea necesario y trabajándolo con los intendentes".

Con relación a la evolución de los casos, dijo que "estamos teniendo un crecimiento relativamente moderado", pasando del salto de 6 mil casos a 10 mil que hubo semanas atrás a una suba de 10 mil casos a poco más de 11 mil la última semana. "Ya no es un crecimiento exponencial", afirmó.

Por otra parte, respecto de la controversia surgida entre Nación y CABA sobre la presencialidad en las escuelas, algo que está en la Justicia, Bianco alertó que "no vamos a permitir que ninguna actitud trasnochada sumerja a nuestra provincia en la anarquía", en un duro cuestionamiento a la decisión de judicializar el relamo. "Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada", sostuvo.

Respecto a la relación con los intendentes de la oposición, Bianco indicó que "algunos salen a tirar toscas, porque tienen la legítima aspiración de querer ser gobernador aunque apresurada. Pero después terminan acatando".

En ese marco, Bianco hizo hincapié en que "con el intendente Garro me comunico permanentemente y venimos coordinando acciones" de manera conjunta y pidió "tratar de evitar las polémicas políticas que pueden ser evitadas con un llamado".

"Todo el mundo tiene derecho a estar en contra de algo", aunque consideró que "la judicialización de las medidas sanitarias me parece una aberración política y el fallo (de habilitar las clases presenciales en CABA) una aberración jurídica". "Nosotros vamos a adoptar todas las medidas que dicte el Gobierno nacional y las vamos a adaptar para implementarlas", agregó.