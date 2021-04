Nueva amenaza para subir las retenciones y más furia en el campo

A más de un año de la llegada de la pandemia, las arcas del Estado nacional han sufrido -y todavía lo hacen- un gran impacto. Ante una necesidad imperiosa de nuevos recursos, desde el Gobierno volvieron a poner sobre la mesa la posibilidad de subir las retenciones al campo y las respuestas en contra de las entidades agropecuarias no tardaron en llegar.

La secretaria de Comercio Interior, Paula Español, afirmó que la gestión de Alberto Fernández analiza un nuevo incremento en las retenciones a las exportaciones para aumentar la recaudación, entre otras medidas. “El aumento de retenciones está en análisis”, aseguró la funcionaria durante una entrevista radial.

“ESTÁ EN ANÁLISIS”

La funcionaria kirchnerista sostuvo que la eventual medida “forma parte del abanico y está en análisis, no es la única, hay un conjunto de herramientas. Esta es una herramienta más macroeconómica, pero hay otras que tienen que ver con herramientas sectoriales, otras con determinados acuerdos con precios y negociaciones y otras más específicas como mecanismos de ferias móviles”.

“Para desacoplar los precios de exportación del precio doméstico hay que tomar medidas como los cupos, las retenciones o las declaraciones juradas”, afirmó la funcionaria, y agregó que “la suba de retenciones es eso, desacoplar el precio local del internacional”.

“Hay dos elementos que cuando se hizo el presupuesto no tenían esta magnitud: la segunda ola y la suba de los precios internacionales”, afirmó, y agregó: “Las retenciones son precisamente eso, desacoplar los precios de los niveles internacionales. O un encaje, que hace que se pueda exportar, entren dólares, pero que una parte quede en el país a un precio más razonable”.

Español resaltó además que “el girasol en un año subió 135 por ciento en dólares” y añadió que “lo mismo pasa con la soja y el maíz“. No es la primera vez en estos últimos meses que funcionarios nacionales deslizan que el aumento de retenciones es una medida en evaluación. En febrero, la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, había adelantado que no se descartaba una decisión de ese estilo para comenzar a estabilizar la economía.

ENCENDIÓ LA MECHA

Esta explicación de Español no cayó bien entre los dirigentes agropecuarios. Desde Carbap publicaron la opinión de su presidente, Horacio Salaverri, quien afirmó: “La Secretaria de Comercio Interior habla de aumento retenciones y realmente no tiene ni la menor idea de cómo es la composición de los precios internos. Si no se revisa toda la cadena, especialmente el componente impositivo, no se modificarán los precios de las mercaderías”.

“Estos dichos intempestivos, enervan a nuestros productores, generan preocupación y acrecientan la grieta. Pero ya sabemos que el kirchnerismo apela a ese doble discurso de amenaza, que dista de la política de diálogo”, graficó Carlos Iannizzoto, presidente de Coninagro.

“Atentan contra la confianza que el Gobierno debe generar en el sector”, manifestó el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), el productor Jorge Chemes.

Por el lado de la Sociedad Rural Argentina, su presidente, Daniel Pelegrina, utilizó Twitter para expresar su opinión: “Las recientes declaraciones de la Secretaria de Comercio de la Nación en una entrevista radial, sobre posibles retenciones que el Gobierno analiza para las exportaciones, afectan seriamente a la producción y el trabajo de los argentinos”. A esto sumó: “Está demostrado que estas medidas no lograron el efecto buscado. Cuando las aplicaron, el consumo de carne bajó 10 por ciento y el precio estuvo 50 por ciento arriba del promedio inflacionario hacia el final, porque la producción bajó drásticamente”.

Por su parte, el titular de Federación Agraria (FAA), Carlos Achetoni, comentó: “Nuestro Consejo Directivo está convocado de urgencia para tratar las resoluciones sobre registros de exportaciones de carnes y estos nuevos comentarios de Español también se van a abordar, pero la verdad es que la sumatoria no contribuye a darnos ningún tipo de tranquilidad”.