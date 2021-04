Polémica y denuncia por la vacunación a adultos mayores en Capital Federal

A la tormenta política que existe entre el gobierno nacional y el porteño, el plan de vacunación sumó un elemento más de fricción.

Ayer, el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal requirió información al ministerio de Salud porteño y al PAMI en la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en la asignación de turnos para la vacunación contra el coronavirus de adultos mayores en la ciudad de Buenos Aires denunciadas por la titular de la obra social, Luana Volnovich, quien volvió a señalar inconsistencias en el manejo del sistema.

El fiscal en lo Penal, Contravencional y de Faltas de la ciudad de Buenos Aires, Maximiliano Vence, abrió una investigación de oficio y libró órdenes de presentación para requerir documentación a la cartera de salud porteña y a la obra social de los jubilados.

A ambos organismos se les pidió “información sobre los procesos de asignación de turnos y distribución de vacunas”, explicaron las fuentes consultadas.

El fiscal, asimismo, citó como testigo para el próximo lunes a las 10 a la titular del PAMI, a raíz de sus dichos sobre irregularidades en los turnos para la vacunación contra el coronavirus que otorga el Gobierno porteño.

Luana Volnovich

Por su parte, Volnovich volvió a señalar ayer inconsistencias en el manejo del sistema de asignación de turnos en CABA para los jubilados, al indicar que “lo que falló fue la logística” del distrito porteño.

“Empezamos a ver que de la totalidad de gente que tenía que venir a vacunarse (en las sedes del PAMI) venían tres de cada diez”, explicó Volnovich.

Fernán Quirós

La funcionaria contó que los empezaron a llamar y les “decían que no tenían los turnos, que ya tenían turno en otra sede o que ya se habían vacunado”.

Volnovich sostuvo que durante la semana en curso el objetivo era “vacunar a cinco mil personas, pero vacunamos 1.700” y afirmó que “el resto de las vacunas están en las heladeras”.

LOGÍSTICA

“Nosotros estamos garantizando un flujo extra de vacunas para la Ciudad a través del PAMI”, advirtió la funcionaria y explicó que “estas vacunas extras que el Presidente nos pidió que lleguen a los afiliados de la Ciudad no están llegando porque falló la logística de la Ciudad, la turnera de la Ciudad”.

Consultada sobre la respuesta del ministro de Salud porteño respecto a errores en el padrón que el propio PAMI dio a la Ciudad, indicó: “Nosotros actualizamos permanentemente el padrón y vamos a actualizar el padrón, pero lo importante es que un padrón no define un criterio de vacunación”.

Asimismo, remarcó que esta situación “generó dos problemas: el primero es que la gente no va, no se entera; y el segundo es que la vacuna está allí y yo tengo la heladera con un montón de vacunas y no podemos vacunar, ya que sólo podemos vacunar a los turnos que asigna la Ciudad”.

Por su parte, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, afirmó que “lo que hay que hacer es volvernos a juntar, resolver el problema del padrón, identificar bien a la gente, darle un turno y que en los próximos tres días el PAMI los vacune”.

Quirós indicó que “el Gobierno nacional tomó la decisión por fuera de la cuota de la Ciudad de disponer 5.000 vacunas para el PAMI para vacunar a sus afiliados, y nos pidieron a nosotros que demos los turnos”.

“Les pedimos el padrón y con el padrón que nos dieron logramos asignar 1.500 turnos y quedan asignar 3.500 más”, explicó el ministro de Salud.

En ese sentido, Quirós afirmó que “la vacunación empezó el lunes y el miércoles notamos dificultades con el padrón por las inexactitudes, faltantes, datos erróneos”, dijo que “el mismo miércoles les pedimos una reunión, pero el PAMI luego la suspendió”, explicó el funcionario porteño al responsabilizar por los irregularidades al organismo nacional.