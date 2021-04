Alberto F.-Kicillof: encuentro sorpresivo con el estrés del sistema sanitario en escena

Alberto Fernández convocó ayer en forma sorpresiva a Axel Kicillof a su despacho de la Casa Rosada. Y durante poco más de dos horas analizaron la “crítica” situación que se registra por el aumento de los contagios y muertes en la zona del Amba y La Plata. En ese marco, surgió como imperioso ampliar la cantidad de camas en las terapias intensivas ante los signos de saturación que está registrando el sistema de atención.

El Presidente recibió al gobernador bonaerense y al viceministro de Salud, Nicolás Kreplak. Casi como un anticipo de lo que se charlaría luego, Kreplak había publicado horas antes en su cuenta de Twitter que la situación es crítica” (ver aparte).

Según trascendió, en el encuentro se analizaron diversas alternativas tendientes a ampliar la cantidad de camas en los hospitales del Gran Buenos Aires ante la enorme demanda que impone el alza de los contagios por coronavirus. Según datos oficiales, 4.805 personas están internadas en camas UTI, que representan el 76,2% de su totalidad en el AMBA.

“Estuvieron viendo como se va a hacer para ampliar la capacidad en la Provincia para recibir la demanda creciente que está provocando el excedente del sistema sanitario de Capital Federal”, informaron desde la Casa Rosada, en un tiro por elevación al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

La reunión se produjo a la sombra de otros datos oficiales. Ayer fue muy alta la cifra de contagios, con 27.884 confirmados y una tasa de positividad del 32%. Del total de esos casos, 14.233 se registraron en la Provincia y 2.929 en la ciudad de Buenos Aires.

“Se hizo un repaso de la situación epidemiológica y ante la saturación sanitaria en la que se encuentra la ciudad de Buenos Aires, evaluaron alternativas para dar respuesta a esta situación”, dijeron por su parte cerca de Kicillof.

En términos políticos, la reunión arrojó dos datos fuertes. El primero, que el mandatario provincial parece haberse transformado en uno de los principales hombres de confianza del Presidente a la hora de analizar y definir medidas en el marco de la pandemia. El segundo, que volvió a quedar afuera del encuentro la tercera pata en discordia en el marco del complejo escenario que presenta el área metropolitana: el gobierno porteño.

¿MAS RESTRICCIONES?

Tras el encuentro comenzó a trascender que Kicillof habría ido a pedir al Presidente que se establezcan restricciones más severas para frenar la ola de contagios.

Sin embargo, fuentes bonaerenses dijeron a este diario que ese tema no se abordó. “Axel no fue a pedir nuevas restricciones, eso será analizado la semana que viene porque todavía no tenemos evidencia para poder establecer escenarios”, dijeron. Y añadieron: “Recién la semana que viene vamos a poder valorar cómo funcionaron las restricciones y si generaron un cambio de tendencia”.

Pero alertaron, con cierto tono de anticipo: “Hoy la situación es extremadamente crítica”.

La Provincia promedia cerca de 13 mil contagios diarios, mantiene 39 municipios en fase 2 y presenta una delicada situación respecto a la saturación de camas de terapia intensiva en varias localidades del Conurbano.

En ese contexto, anoche había trascendido la posibilidad de que el Presidente saliera durante el fin de semana a hacer anuncios de más restricciones, pero esa alternativa fue descartada.

Kicillof reclama medidas más duras en la lucha contra el Covid-19. Ayer, por caso, el ministro de Seguridad, Sergio Berni, dijo: “Estoy convencido de que debemos volver a fase 1”. Por ahora no hay decisión en ese sentido.